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THF Kurucu Başkanı Prof. Dr. Yaşar Sevim, vefatının 13. yılında anıldı - Son Dakika

THF Kurucu Başkanı Prof. Dr. Yaşar Sevim, vefatının 13. yılında anıldı

09.02.2022 14:22
THF Kurucu Başkanı Prof. Dr. Yaşar Sevim, vefatının 13. yılında anıldı

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Kurucu Başkanı Prof. Dr. Yaşar Sevim, vefatının 13. yılında Ankara Karşıyaka Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Kurucu Başkanı Prof. Dr. Yaşar Sevim, vefatının 13. yılında Ankara Karşıyaka Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

THF'den yapılan açıklamaya göre, anma törenine THF Başkanı Uğur Kılıç, Başkan Vekili Kenan Gökmen, A Milli Takım Başantrenörü Okan Halay, Yaşar Sevim'in oğlu Tolga Sevim, federasyon yetkilileriyle 18 Yaş Altı Milli Takımı teknik kadrosu ve oyuncuları katıldı.

THF Başkanı Uğur Kılıç, yaptığı konuşmada, "Bugün burada bulunan 18 Yaş Altı Milli Takımımız ve bizler, Yaşar hocanın kurmuş olduğu federasyonun mirasçılarıyız. Mirasçıları olarak Hentbol Federasyonu Başkanlık görevini en iyi şekilde yürüteceğim. Milli Takımlardan başlayarak tüm hentbol camiasının da bu mirasa canı gönülden her zaman sahip çıkacağına yürekten inanıyorum. Yaşar hocamızı bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca, "Türkiye Hentbol Federasyonu olarak, Kurucu Başkanımız Prof. Dr. Yaşar Sevim'i aramızdan ayrılışının 13. yılında rahmet, şükran ve saygıyla anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Türkiye Hentbol Federasyonu, Yaşar Sevim, Hentbol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor THF Kurucu Başkanı Prof. Dr. Yaşar Sevim, vefatının 13. yılında anıldı - Son Dakika Spor


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