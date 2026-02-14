Thomas Kaan Önol Lang 53. Sırada

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi alp disiplininde temsil eden Thomas Kaan Önol Lang, erkekler büyük slalom kategorisinin birinci iniş yarışında 53'üncü sırayı aldı.
İtalya'daki organizasyonun 8. gününde alp disiplini erkekler büyük slalom müsabakaları, Stelvio Kayak Merkezi'nde yapıldı.
Milli sporcu Thomas Kaan Önol Lang, birinci iniş yarışında 1 dakika 25.67 saniyelik derecesiyle 53. sırayı elde etti.
Yarışta Brezilyalı Lucas Pinheiro Braathen, 1.13.92'lik zamanıyla en iyi dereceyi yaptı.
Thomas Kaan Önol Lang'ın bu kategoride mücadele edeceği ikinci iniş yarışı, TSİ 15.30'da başlayacak.
