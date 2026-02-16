2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi alp disiplininde temsil eden Thomas Kaan Önol Lang, erkekler slalom kategorisinde yarışı tamamlayamadı.
İtalya'daki organizasyonun 10. gününde alp disiplini erkekler slalom müsabakaları, Stelvio Kayak Merkezi'nde yapıldı.
İlk yarışını tamamlayamayan Thomas Kaan Önol Lang, oyunlara veda etti.
Kariyerinde ilk kez olimpiyatlara katılan milli kayakçı, büyük slalom kategorisinde ise 49'uncu sırayı almıştı.
Öte yandan erkekler slalomdaki ilk yarışta Norveçli Atle Lie McGrath, 56.14 saniyeyle en iyi dereceyi yaptı.
Son Dakika › Spor › Thomas Kaan Önol Lang Olimpiyatlara Veda Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?