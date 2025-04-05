Thomas Müller, sezon sonu Bayern Münih\'ten ayrılıyor

Bayern Münih oyuncusu Thomas Müller, sezon sonunda Bavyera ekibinden ayrılacağını doğruladı.

35 yaşındaki futbolcu, Bayern Münih kariyeri boyunca altyapı dahil 830 maça çıktı, 289 gol ve 278 asist kaydetti. Müller, 2000'de Bavyera ekibinin altyapısına transfer olmuş, 2009'da A takım yükselmişti.

"İNANILMAZ BİR YOLCULUKTU"

Ayrılma kararı ile ilgili açıklama yapan Müller, "Bugünün benim için sıradan bir gün olmadığı açık. Bayern Münih'te oyuncu olarak geçirdiğim 25 yıllık dönem yazın sona erecek. Bu inanılmaz bir yolculuktu – eşsiz deneyimlerle, harika karşılaşmalarla ve unutulmaz zaferlerle dolu.

Kariyerimi kalbimdeki kulüpte yapabilmiş olmaktan dolayı büyük bir minnettarlık ve mutluluk duyuyorum. Kulüple ve muhteşem taraftarlarımızla aramdaki bu özel bağ her zaman var olmaya devam edecek.

Veda ederken ne dilediğim açık olmalı: Birlikte kutlayabileceğimiz şampiyonluklar ve uzun süre olumlu şekilde hatırlayacağımız anlar. Önümüzdeki haftalarda şampiyonluğu yeniden Münih'e getirmek ve çok istediğimiz 'Finale Dahoam'a ulaşmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Haydi, bunu birlikte başaralım!" ifadelerini kullandı. Kulüple tam olarak bağının kesilmesi istenmeyen oyuncu, Bayern'in MLS'deki partner kulübü LAFC'ye gönderilebilir.