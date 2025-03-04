Thomas Reis: Çılgın Bir Maçtı - Son Dakika
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Spor

Thomas Reis: Çılgın Bir Maçtı

Samsunspor Teknik Direktörü Reis, Göztepe maçı sonrası performanslarını değerlendirdi.

04.03.2025 00:42
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- Thomas Reis: "Çılgınca bir maç oldu"

İZMİR - Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, çılgınca bir maç olduğunu ifade ederek, "Ligin ilk devresinde Samsun'da oynadığımız maça benzer bir müsabaka oldu" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Samsunspor, konuk olduğu Göztepe ile 2-2 berabere kaldı. Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Göztepe'ye karşı geri gelmeyi bildiklerini dile getiren Reis, "İkinci yarıda biz kendi oyunumuzdan uzak bir performans gösterdik. Biz de rakibimiz gibi uzun toplarla oynamayı tercih ettik. Göztepe önde çok iyi bir baskı kurdu. İstediğimiz oyunu oynatmadılar. İlk yarıda iki tane net pozisyona girdiler, biz ise net olarak bir tane pozisyona girebildik. İlk yarının son dakikasında ise maalesef istemediğimiz bir golü yedik. İkinci yarı başlamadan önce futbolcularımla soyunma odasında konuştum ve onlara sahada özgüvenlerini göstermeleri gerektiğini söyledim. İkinci yarıya da istediğimiz gibi başlayamadık ve ne yazık ki kendi hatamızda kaynaklanan bir pozisyonda yediğimiz ikinci gol geldi. Takımım ise geri gelmek için inancını hiçbir zaman kaybetmeden inanarak devam etti. İstediğimiz performansı göstermeye devam etti ve buna inandık. Taktiksel anlamda bazı değişiklikler de yaptık geri gelmek adına bunu da başardık. Böyle bir atmosferde böyle bir mücadeleden sonra geri gelmekten ötürü çok mutluyuz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Samsunspor, Politika, Futbol, Samsun, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Thomas Reis: Çılgın Bir Maçtı - Son Dakika

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