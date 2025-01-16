Thomas Reis: "En İyi Sezonu Yaşamak İstiyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Thomas Reis: "En İyi Sezonu Yaşamak İstiyoruz"

Samsunspor Teknik Direktörü Reis, ligde kalmayı hedefleyip tarihi bir sezon geçirmek istediklerini açıkladı.

16.01.2025 22:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Thomas Reis: "Samsunspor tarihinin en iyi sezonlarından bir tanesini yaşamak istiyoruz"

SAMSUN - Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Süper Lig'de kalmaya yetecek puanı elde ettikten sonra hedeflerinin kulüp tarihinin en iyi sezonuna imza atmak olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Samsunspor'da Teknik Direktör Thomas Reis, kulüp tesislerinde basın toplantısı düzenledi. Takımın son durumu hakkında bilgi veren Reis, daha sonra soruları yanıtladı.

"Samsunspor tarihinin en iyi sezonlarından bir tanesini yaşamak istiyoruz"

Şu anda 36 puan topladıklarını, 42 puana ulaştıktan sonra diğer hedefler için çalışacaklarını dile getiren Thomas Reis, "2 puan ortalamasını devam ettirebilirsek bu bizim adımıza çok iyi olur. Kesinlikle bunu başarmak zor ancak başarmak istiyoruz. Her karşılaşma zor geçiyor. Geçen hafta Kayserispor maçı da zor geçti. İnsanlar Avrupa kupalarını hayal ediyor olabilirler. Herkesin hayal etmesi normal. Birincil hedefimiz ligde kalmak. Ligde kalmayı garantiledikten sonraki hedefim ise Samsunspor tarihinin en iyi sezonlarından bir tanesini yaşamak istiyoruz. Hedefimiz bu olacak. İkinci devrenin tamamlanmasına 18 maç var. Buna da zorlu Beşiktaş maçı ile başlayacağız. Sezonun geri kalan kısmında da elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" dedi.

"İkinci yarı, ilk yarıya göre daha zor geçecek"

Ligin ikinci devresinin daha zorlu geçeceğini ifade eden Reis, "Topladığımız 36 puandan çok mutluyuz. İkinci yarı, ilk yarıya göre daha zor geçecek. Biz de nasıl bir performans göstereceğiz, ona bakacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. İlk devre Beşiktaş maçını iyi oynayarak kaybetmiştik. O günden bugüne çok güzel bir gelişim gösterdik. İkinci yarının ilk maçını Beşiktaş'a karşı oynayacağız. Zor bir karşılaşma olacak ama takım olarak yeteri kadar özgüvenimiz var. En iyi sonucu almaya çalışacağız. Umarım istediğimiz sonuçla sahadan ayrılırız" diye konuştu.

"Sezon başı kimse bizden böyle bir başarı beklemiyordu"

Alman teknik direktör, sezon başında kimsenin beklemediği bir başarıya imza attıklarından bahsederek, "Şu anki başarıyı yakalamak güzel bir duygu. Belki de sezon başı kimse bizden böyle bir başarı beklemiyordu. Transfer yasağımız var. Bugünlere gelmek kolay olmadı, bundan sonrası da zor olacaktır. Bugüne kadar çok iyi performans gösterdik ve ikinci yarıda da bunu devam ettirmemiz gerekiyor. İçinde bulunduğumuz konum nedeniyle baskı olacaktır ama bu baskıyı da doğru yönetmemiz gerecek. Bu baskının kendi adımıza iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. İkinci yarıda güzel sonuçlar almaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

Reis, şu anda takımda sakatlığı olan futbolcunun bulunmadığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

Teknik Direktör, Yerel Haberler, Samsunspor, Samsun, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Thomas Reis: 'En İyi Sezonu Yaşamak İstiyoruz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:17 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı
01:44 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın eşi gözyaşlarını tutamadı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın eşi gözyaşlarını tutamadı
00:11 Netanyahu’yu bekleyen büyük tehlike Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir Netanyahu'yu bekleyen büyük tehlike! Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir
23:34 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi
21:16 ABD’den ateşkes itirafı: HAMAS’ı masaya Erdoğan getirdi ABD'den ateşkes itirafı: HAMAS'ı masaya Erdoğan getirdi
09:51 Ünlü influencer çiftin kullandığı uçak, manevra sırasında düştü Ünlü influencer çiftin kullandığı uçak, manevra sırasında düştü
09:49 Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia ’’Beni evimden aldırdılar’’ Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia! ''Beni evimden aldırdılar''
09:39 Gazze’de 15 ay sonra ateşkes Anlaşma 3 aşamalı olacak Gazze'de 15 ay sonra ateşkes! Anlaşma 3 aşamalı olacak
09:39 Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti
09:30 Gram altın güne rekorla başladı Gram altın güne rekorla başladı
09:24 Fenerbahçe’nin Avrupa’daki rakibi 5. Lig ekibine elendi Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi 5. Lig ekibine elendi
09:22 Motorine zam geldi İşte yeni fiyatlar Motorine zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 06:48:00. #1.11#
SON DAKİKA: Thomas Reis: "En İyi Sezonu Yaşamak İstiyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.