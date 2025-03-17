Thomas Reis: İyi Savunduk, 3. Sırayı Koruyacağız

- Thomas Reis: "Takım olarak çok iyi savunduk"

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis:

"3. sıradaki pozisyonumuzu korumak istiyoruz"

"Fenerbahçe uzatma dakikalarında etkili oldu ama gol atamadı"

İSTANBUL - Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Fenerbahçe'ye karşı defansif anlamda gösterdikleri performansa dikkat çekerek, "Takım olarak çok iyi savunduk" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Samsunspor, konuk olduğu Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, "Göstermiş olduğumuz performanstan dolayı berabere kaldık. Çok mutlu oldum. Fenerbahçe'ye karşı çok zor bir karşılaşma oynayacağımızı biliyorduk. Fenerbahçe son oynamış olduğu karşılaşmada çok yorulmuştu. Yorgun geldiklerini biliyorduk. 55. dakikadan sonra skoru tutabilsek diye düşündük. Geri kalan zamanda iyi savunabilirdik. Takımımın defansif anlamda gösterdiği performans çok önemliydi. Ofansif anlamda aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Son dakikalarda Fenerbahçe'nin yakaladığı çok net pozisyonlar vardı. Biraz şanslı olduğumuzu söyleyebilirim. Hakem ile ilgili konuşmam gerekirse, oyuncum (Mouandilmadji) sadece ağzının kanadığını gösterdi. Ama o kırmızı kart gösterdi. Bu çılgınca bir karardı. Takım olarak çok iyi savunduk. İyi bir puan aldık. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"3. sıradaki pozisyonumuzu korumak istiyoruz"

Bu sezon dikkat çeken takımın fiziksel durumuyla ilgili Reis şöyle konuştu:

"Takımımın fiziksel durumu beni çok mutlu ediyor. Atletik performans hocamızla 'daha iyi nasıl duruma getirebiliyoruz' diye konuşuyoruz. Birbirimiz için savaşıyoruz. Stadın dolu olduğu ambiyansta oynamak kolay değil. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Ligin sonunda 3. sıradaki pozisyonumuzu korumak istiyoruz. Takım birbiri için savaşıyor. Fenerbahçe çok ciddi fırsatlar yakaladı ama değerlendiremedi. Son dakikalarda hava toplarında çok etkili oyuncuları olduğu için pozisyonlara girdiler ama değerlendiremediler. Son pasları yeteri kadar etkili kullanamadığımız için fırsatları değerlendiremedik. Fenerbahçe hem ofansif hem defansif olarak çok iyi bir takım."

"Fenerbahçe uzatma dakikalarında etkili oldu ama gol atamadı"

Oyuncuların vakit geçirmeleri ile ilgili gelen soruya Reis, "Stadyumda çok ciddi tepkiler vardı ama hakemin devam ettirdiği bir pozisyon da vardı. Açık net faul olmasına rağmen. Bazen dinlenmeleri gerektiğini de biliyorlar. Yunus'un dirseğinin zarar gördüğü pozisyon da vardı. Bu tür şeyler de normal olabiliyor; sağlık ekiplerinin kontrol etmesi anlamında. Maçın sonuna da 8 dakika eklendi. Fenerbahçe de bu dakikalarda etkili oldu ama gol atamadı" yanıtını verdi.

"Carlo, bugün çok iyi savaştı"

Carlo Holse'nin performansıyla ilgili ise Thomas Reis, "1. yarıdaki planımız Fenerbahçe'ye baskı kurmaktı. Güçlü başlayacağını biliyorduk. Carlo'yu Amrabat ile eşleştirmiştim. Yalnız ilk yarı bittikten sonra Celil'in sakatlığı nedeniyle Carlo'yu 6 numarada kullanmak istedim. Carlo bugün çok iyi savaştı. Mecbur kaldığımdan dolayı geride kullanmak zorunda kaldım. Soner'i, Amrabat ile eşleştirmek zorunda kaldım" diyerek sözlerini noktaladı.