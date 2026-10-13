Thomas Reis KuPS Kuopio maçında rotasyon yapıp Beşiktaş'ı da düşünüyor - Son Dakika
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Thomas Reis KuPS Kuopio maçında rotasyon yapıp Beşiktaş'ı da düşünüyor

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Thomas Reis KuPS Kuopio maçında rotasyon yapıp Beşiktaş\'ı da düşünüyor
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Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, UEFA Konferans Ligi'nde KuPS Kuopio karşısında rotasyon planlıyor. Süper Lig'de forma izni olmayan Batista Mendy ve Benjamin Bouchouari'yi değerlendirmek isteyen Reis'in Beşiktaş öncesi savunma ve hücumda değişiklik yapması bekleniyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, UEFA Konferans Ligi'nde Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio ile oynanacakları karşılaşmada kadroda rotasyona gitmeyi planlıyor. Süper Lig'de forma giyme izinleri bulunmayan Batista Mendy ve Benjamin Bouchouari'yi Avrupa sınavında değerlendirmek isteyen Alman teknik adamın, savunma ve forvet hattında da değişiklikler yapması bekleniyor.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde KuPS Kuopio ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürürken, teknik heyet bir yandan da lig fikstürünü göz önünde bulunduruyor. Bordo-mavililer, Avrupa mücadelesinin ardından Trendyol Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren Beşiktaş karşılaşmasına çıkacak.

İki önemli mücadeleyi kısa süre içerisinde oynayacak olan Karadeniz ekibinde Thomas Reis'in, oyuncuların fiziksel durumlarını ve maç yoğunluğunu dikkate alarak kadro tercihlerini şekillendirmesi bekleniyor. Alman teknik adamın, Beşiktaş karşılaşmasını da düşünerek bazı oyuncularını dinlendirmesi ve farklı isimlere forma şansı vermesi gündemde.

Mendy ve Bouchouari'ye Avrupa fırsatı

Trabzonspor'da rotasyon planının öne çıkan başlıklarından birini Batista Mendy ve Benjamin Bouchouari oluşturuyor. Süper Lig'de forma giyemeyen iki oyuncuyu KuPS Kuopio karşılaşmasında değerlendirmek isteyen Reis, böylece bu isimlerden Avrupa arenasında yararlanmayı hedefliyor.

Orta sahada görev yapan Mendy ve Bouchouari'nin olası tercihleri, bordo-mavili ekibin oyun planı açısından da önem taşıyor. Teknik heyet, iki oyuncunun katkısıyla orta sahadaki alternatiflerini değerlendirirken, takımın mücadele gücünü korumayı amaçlıyor.

Savunma ve forvet hattında değişiklik sinyali

Thomas Reis'in rotasyon planının yalnızca orta sahayla sınırlı kalması beklenmiyor. Alman çalıştırıcının, KuPS Kuopio karşısında savunma hattında ve hücum bölgesinde de farklı tercihlere yönelmesi gündemde. Böylece hem oyuncuların fiziksel yükünün dengelenmesi hem de kadrodaki alternatiflerin değerlendirilmesi hedefleniyor.

Trabzonspor'da kesin kadro tercihlerinin maç öncesindeki son değerlendirmelerin ardından netleşmesi beklenirken Reis'in, Avrupa karşılaşmasında rekabetçi bir kadroyla sahaya çıkmayı planladığı değerlendiriliyor.

Hedef, Avrupa'da avantaj sağlamak

Bordo-mavililer, KuPS Kuopio karşısında kadroda yapılması muhtemel değişikliklere rağmen sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak. Trabzonspor, Avrupa arenasında alacağı olumlu bir sonuçla hedefleri doğrultusunda ilerlemek isterken, Beşiktaş maçı öncesinde de takımın fiziksel ve taktiksel dengesini korumayı amaçlıyor.

Thomas Reis'in rotasyon tercihleri, bordo-mavililerin hem Avrupa mücadelesindeki yaklaşımı hem de ligdeki kritik karşılaşmaya hazırlığı açısından belirleyici olacak.

Kaynak: İHA
TrabzonsporThomas ReisKonferansBeşiktaşFutbolSporSon Dakika

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