Thomas Reis, Samsunspor'a Veda Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Thomas Reis, Samsunspor'a Veda Etti

Thomas Reis, Samsunspor\'a Veda Etti
16.02.2026 16:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor'da görevine son verilen Thomas Reis, taraftarlara veda etti ve destekleri için teşekkür etti.

SAMSUNSPOR'da teknik direktörlük görevi sonlanan Thomas Reis, Çarşamba Havalimanı'nda taraftarlara veda etti. Thomas Reis, "Bu güzel kulübün hocası olduğum için çok mutluyum ve benim için büyük bir zevkti. Birlikte tarih yazdık. Hiçbir zaman da bunu unutmayacağız" dedi.

Süper Lig'in 22'nci haftasında deplasmanda Antalyaspor'a 3-1 mağlup olan Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis ile yollar ayrılmıştı. Alman teknik adam, Samsun'dan ayrılmak için gittiği Çarşamba Havaalanı'nda taraftarların yoğun ilgisi ile karşılandı. Son zamanlarda alınan başarısız sonuçlardan dolayı bu kadar yoğun taraftar desteği ile karşılaşacağını tahmin etmediğini belirten Thomas Reis, "Son zamanlarda almış olduğumuz sonuçlar, olumlu sonuçlar değildi. Bu yüzden buradan ayrılırken böyle bir taraftar desteği beklemiyordum. Normal bir destek değil. Bu güzel kulübün hocası olduğum için çok mutluyum ve benim için büyük bir zevkti. Birlikte tarih yazdık. Hiçbir zaman da bunu unutmayacağız. Ama benim dönemim bitti. Eminim ki taraftarlarımız takımı gelecekte de desteklemeye devam edeceklerdir. Bu bizim için kulüp için çok ama çok önemli. Buraya kulübü birlikte tutmak için gelmiştim. Hep birlikte 20 ay geçirdik. Temel oluşturma anlamında takıma da bir katkım oldu. Bundan dolayı da hem gururluyum hem de çok mutluyum. Her şey için teşekkürler" diye konuştu.

Alman teknik adam Thomas Reis'in iç hat uçuşuyla İstanbul'a gideceği, ardından buradan uçakla Almanya'ya geçeceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Samsunspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Thomas Reis, Samsunspor'a Veda Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı
İsveç’ten Kanada’ya hile suçlaması: Kennedy’den küfürlü yanıt İsveç'ten Kanada'ya hile suçlaması: Kennedy'den küfürlü yanıt
Fenerbahçe’nin bitirim ikilisi: Asensio ve Talisca Fenerbahçe'nin bitirim ikilisi: Asensio ve Talisca
Ertan Torunoğulları’dan forvet transferi sorusuna cevap Ertan Torunoğulları'dan forvet transferi sorusuna cevap
İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube’de 42 yıl sonra değişim İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube'de 42 yıl sonra değişim
Bahçeli’den Uraz Kaygılaroğlu’na telefon Bahçeli'den Uraz Kaygılaroğlu'na telefon

16:57
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu
16:56
Trump ile Netanyahu’nun gizli savaş planı sızdı: İran’ı ABD değil İsrail vuracak
Trump ile Netanyahu'nun gizli savaş planı sızdı: İran'ı ABD değil İsrail vuracak
16:41
X’e erişimde sorun yaşanıyor
X'e erişimde sorun yaşanıyor
16:33
OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı
OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı
16:10
Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz
Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz
15:17
Zonguldak’ta maden ocağında göçük 1 işçi kurtarıldı, 2 işçi için zamanla yarış sürüyor
Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 1 işçi kurtarıldı, 2 işçi için zamanla yarış sürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 17:28:54. #7.11#
SON DAKİKA: Thomas Reis, Samsunspor'a Veda Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.