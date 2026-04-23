Thunder, Suns'ı Yenerek Seride Öne Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Thunder, Suns'ı Yenerek Seride Öne Geçti

23.04.2026 10:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Thunder, Suns'ı 120-107 yenerek play-off serisinde 2-0 öne geçti. Shai Gilgeous-Alexander 37 sayı attı.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off ilk turunda Oklahoma City Thunder, sahasında Phoenix Suns'ı 120-107 yenerek seride 2-0 öne geçti.

NBA'de son şampiyon Thunder, Batı Konferansı ilk tur ikinci maçında Paycom Center'da ağırladığı Suns karşısında zorlanmadı.

Sezon boyunca kritik anlardaki katkıları nedeniyle maçtan önce kendisine "clutch player of the year" ödülü takdim edilen Shai Gilgeous-Alexander, 37 sayı, 9 asist, 5 ribauntla takımını sırtladı.

Ev sahibi ekipte, Chet Holmgren ve Jalen Williams 19'ar sayıyla oynarken Williams, üçüncü çeyrekte sakatlanarak maça devam edemedi.

Suns'ta ise Dillon Brooks 30, Devin Booker 22 ve Jalen Green 21 sayı kaydetti.

Pistons, seriyi 1-1 yaptı

Seriye Orlando Magic mağlubiyetiyle başlayan Detroit Pistons, ikinci maçta rakibini 98-83 yenerek seriyi 1-1 yaptı.

Pistons'ta Cade Cunningham 27 sayı, 11 asist, Tobias Harris 16 sayı, 11 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

Magic'te ise Jalen Suggs 19, Paolo Banchero 18 sayıyla oynadı.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Thunder, Suns'ı Yenerek Seride Öne Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10:28
Okullarda yeni dönem! İşte 7 basamaklı yeni güvenlik modeli
Fatma'nın ölümündeki gerçek 12 yıl sonra ortaya çıktı: İntihar değil aile infazı
106 yıllık gurur! Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
Murat Ülker'in sattığı fabrikada üretim 73 yıl sonra üretim durdu
Öğrencinin silah getirdiği okulda "şeffaf poşet" önlemi
Akaryakıta sürpriz indirim! Haftalar sonra psikolojik sınırın altına indi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 10:55:59. #7.13#
SON DAKİKA: Thunder, Suns'ı Yenerek Seride Öne Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.