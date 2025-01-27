Thunder, Trail Blazers'ı Yendi - Son Dakika
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Spor

Thunder, Trail Blazers'ı Yendi

Oklahoma City Thunder, Portland'ı 118-108 mağlup ederek Batı Konferansı'nda liderliğini sürdürdü.

27.01.2025 10:48
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, deplasmanda Portland Trail Blazers'ı 118-108 yendi.

NBA'de tek maç yapıldı. Batı Konferansı lideri Thunder, konferans 13'üncüsü Portland Trail Blazers'a konuk oldu.

İkinci çeyrekteki skorer oyunuyla kontrolü ele alan Thunder, boyalı alandaki etkili performansıyla mücadeleden 118-108 galip ayrıldı.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 35 sayı, 5 ribaunt ve Jalen Williams 24 sayı, 8 asistle galibiyete katkı sağladı.

Son 4 maçta üçüncü kez kazanan Thunder, 37 galibiyet, 8 mağlubiyetle zirvede yer aldı.

Trail Blazers'ta ise Deni Avdija'nın 28 sayı, 8 ribaunt, 8 asist ve Scoot Henderson'ın 25 sayı, 5 ribauntluk performansları, sezonun 29. mağlubiyetini engelleyemedi.

Kaynak: AA

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