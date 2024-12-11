Thunder ve Bucks Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika
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Spor

Thunder ve Bucks Yarı Finale Yükseldi

NBA Kupası'nda Oklahoma City Thunder, Dallas Mavericks'i yenerek yarı finale çıktı. Bucks da Magic'i mağlup etti.

11.12.2024 11:52
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Kupası'nda Oklahoma City Thunder, Dallas Mavericks'i 118-104 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

NBA Kupası'nda 2 maç oynandı. Thunder, organizasyonun Batı Konferansı çeyrek finalinde konuk ettiği Mavericks'i 14 sayı farkla yenerek yarı finale çıktı.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 39 sayı atarak takımını yarı finale taşıdı. Thunder, Las Vegas'ta oynanacak yarı final maçında Golden State Warriors- Houston Rockets maçının galibiyle karşılaşacak.

Antetokounmpo'nun 37 sayısıyla Bucks yarı finale yükseldi

Milwaukee Bucks, organizasyonun Doğu Konferansı çeyrek finalinde konuk ettiği Orlando Magic'i 114-109 yenerek Las Vegas'ta oynanacak NBA Kupası yarı finaline çıktı.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 37 sayı, Damian Lillard ise 28 sayıyla oynadı.

Magic'te Jalen Suggs'ın 32 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

Bucks, yarı finalde New York Knicks- Atlanta Hawks çeyrek final maçının galibi ile karşılaşacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Thunder ve Bucks Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika

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