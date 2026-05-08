Thunder ve Pistons’tan Önemli Galibiyetler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Thunder ve Pistons’tan Önemli Galibiyetler

08.05.2026 10:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Thunder, Lakers'ı 125-107 ile geçti. Pistons, Cavaliers'ı 107-97 ile yendi; her iki seri 2-0 oldu.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, sahasında Los Angeles Lakers'ı 125-107 yenerek seriyi 2-0 yaptı.

Paycom Center'da oynanan, Batı Konferansı yarı finalinde Thunder'da Chet Holmgren ve Shai Gilgeous-Alexander 22'şer sayıyla takımını galibiyete taşıdı.

Ajay Mitchell 20 sayıyla oynarken Jared McCain 18 sayıyla maçı tamamladı.

Lakers'da Austin Reaves 31 sayıyla maçın en skorer ismi olurken LeBron James 23 sayı kaydetti.

Pistons seriyi 2-0 yaptı

Little Caesars Arena'da oynanan Doğu Konferansı yarı finalinde Cleveland Cavaliers'ı ağırlayan Detroit Pistons karşılaşmayı 107-97 kazandı.

Pistons'da Cade Cunningham 25 sayı, 10 asistle "double-double" yaparken Tobias Harris 21 ve Duncan Robinson 17 sayıyla maçı tamamladı.

Cavaliers'da Donovan Mitchell 31 sayıyla maçın en skoreri olurken Jarrett Allen 22 sayı üretti.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Thunder ve Pistons’tan Önemli Galibiyetler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya devinden Osimhen için güldüren teklif Dünya devinden Osimhen için güldüren teklif
Kızının istismarına dayanamayan anne böyle son yolculuğuna uğurlandı Kızının istismarına dayanamayan anne böyle son yolculuğuna uğurlandı
ABD’li turist, Hong Kong’daki otelin 29. katından düşerek feci şekilde can verdi ABD'li turist, Hong Kong'daki otelin 29. katından düşerek feci şekilde can verdi
Metin Özçelik göreve geri mi dönüyor Danıştay 5. Dairesi’nin kararını hukukçular yorumladı Metin Özçelik göreve geri mi dönüyor? Danıştay 5. Dairesi'nin kararını hukukçular yorumladı
Parti felaketle bitti: Cam kapıya çarpan reality şov yıldızı feci şekilde can verdi Parti felaketle bitti: Cam kapıya çarpan reality şov yıldızı feci şekilde can verdi
Pezeşkiyan, Hamaney ile görüşmesini anlattı Pezeşkiyan, Hamaney ile görüşmesini anlattı

11:29
ODTÜ’de Türk bayrağı açan öğrencilere saldıran kişi böyle gözaltına alındı
ODTÜ'de Türk bayrağı açan öğrencilere saldıran kişi böyle gözaltına alındı
11:28
Dünya devi firma Türkiye’den çekiliyor Yüzlerce çalışan işsiz kalacak
Dünya devi firma Türkiye'den çekiliyor! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak
11:15
İşte Özgür Özel tarafından Burcu Köksal’a atıldığı konuşulan tek cümlelik mesaj
İşte Özgür Özel tarafından Burcu Köksal'a atıldığı konuşulan tek cümlelik mesaj
11:12
İşte sezonun son derbisini yönetecek hakem
İşte sezonun son derbisini yönetecek hakem
10:32
Trump açık açık tehdit etti: Ateşkes olmazsa İran’dan yükselen dev bir parıltı göreceksiniz
Trump açık açık tehdit etti: Ateşkes olmazsa İran’dan yükselen dev bir parıltı göreceksiniz
09:51
Ukrayna ordusunda savaşan Kolombiyalı asker, Ruslar tarafından esir alındı
Ukrayna ordusunda savaşan Kolombiyalı asker, Ruslar tarafından esir alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 11:38:42. #7.13#
SON DAKİKA: Thunder ve Pistons’tan Önemli Galibiyetler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.