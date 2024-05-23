THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali Berlin\'de Başlıyor

Spor

Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final heyecanı üçüncü kez Berlin'de yaşanacak.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Uber Arena'da yarın başlayacak ve 26 Mayıs'ta oynanacak final maçıyla sona erecek Dörtlü Final, şehrin tarihindeki dördüncü final olma özelliğini de taşıyor.

Dörtlü Final'e 2009 ve 2016'da ev sahipliği yapan Berlin'de, 1980'de de Real Madrid ile Maccabi Tel Aviv arasında final maçı oynandı. Karşılaşma Real Madrid'in 89-85 üstünlüğüyle sona ermişti.

Almanya'da dokuzuncu final

Almanya, bugüne dek 3'ü final maçı, 5'i ise Dörtlü Final olmak üzere organizasyona 8 kez ev sahipliği yaptı.

Dörtlü Final'in ilk kez yapıldığı 1988'den önce 1978'de Münih, 1980'de Berlin ve 1982'de Köln'de oynanan final maçlarıyla kupa sahibini buldu.

1978, 1989 ve 1999'da Münih'te, 1980, 2009 ve 2016'da Berlin'de, 1982 ve 2021 yıllarında ise Köln'de oynanan final maçlarıyla Almanya organizasyona 8 kez ev sahipliği yaparken, 2021 yılında oynanan Dörtlü Final'de kupayı Anadolu Efes müzesine götürmeyi başarmıştı.

Uber Arena

Dörtlü Final maçlarının oynanacağı Uber Arena, 2008 yılında hizmete girdi.

Basketbolun yanı sıra buz hokeyi ve hentbol maçlarının da oynandığı Uber Arena, ALBA Berlin basketbol takımının yanı sıra Eisbaren Berlin buz hokeyi ekibinin de maçlarına ev sahipliği yapıyor.

Önceki isimleri O2 World ve Mercedes-Benz Arena olan spor salonunun yapım maliyeti 165 milyon avro.

17 bin kapasiteli salon, 2009 ve 2016'da THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'ine ev sahipliği yaptı.

Uber Arena'da dünyaca ünlü sanatçılar ve gruplar da konserler verdi.

Spor salonunda ilk konseri dünyanın önde gelen gruplarından Metallica verirken, Tina Turner, Sting, Madonna, Coldplay, Beyonce, Rihanna, U2, Adele, Jennifer Lopez gibi isimler de sahneye çıktı.

Berlin Bergama Müzesi

Berlin'in en fazla ziyaretçi kabul ettiği yerden birisi Berlin Bergama Müzesi. Yılda 850 bini aşkın ziyaretçinin gittiği Bergama Müzesi, özellikle Türkiye'den götürülen eserlerle dikkati çekiyor.

Bergama Zeus Sunağı, Bergama Athena Tapınağı'nın girişi, Athena heykeli ve Halep odası, müzede sergilenin başlıca eserler olarak öne çıkıyor.

Müzede "İslam Sanatı" başlıklı koleksiyonda İslam coğrafyasından toplanan eserler yer alıyor.

Berlin Duvarı

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Almanya; Federal Alman Cumhuriyeti (Batı Almanya) ve Alman Demokratik Cumhuriyeti (Doğu Almanya) olarak ikiye bölündü.

Doğu Almanya'nın refah seviyesi anlamında çok fazla gelişememesinden dolayı burada bulunan vatandaşlar, Batı Almanya'ya kaçmaya başladı. Bu kaçışların önlenmesi için Doğu Almanya Meclisi kararıyla 1961 yılında Berlin'de yapılmaya başlanan duvarın uzunluğu 156 kilometreydi.

"Utanç Duvarı" olarak da nitelendirilen duvar, 9 Kasım 1989'da yıkıldı.

Türk taraftarların ilgisi fazla

Berlin'de Fenerbahçe Beko, taraftar üstünlüğüyle maçlara çıkacak.

Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları organizasyona yoğun ilgi gösteriyor. Berlin'in yanı sıra çevre şehirlerden de maç için gelen Türk taraftarlar bulunuyor.

Uber Arena'da tribünlerin büyük bölümünde Türk taraftarların yer alması bekleniyor.