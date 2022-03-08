THY Avrupa Ligi'nde beklenen Rusya kararı sonrası puan tablosu - Son Dakika
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THY Avrupa Ligi'nde beklenen Rusya kararı sonrası puan tablosu

08.03.2022 13:21
THY Avrupa Ligi'nde beklenen Rusya kararı sonrası puan tablosu

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sebebiyle Rus basketbol kulüplerinin organizasyonlarından ihraç edilmesinin ardından, THY Avrupa Ligi yönetimi, Rusların oynadığı tüm maçları iptal etmeye hazırlanıyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sebebiyle Rus basketbol kulüplerinin organizasyonlarından ihraç edilmesinin ardından, THY Avrupa Ligi yönetimi, Rusların oynadığı tüm maçları iptal etmeye hazırlanıyor.

Böyle bir karar çıkması halinde, CSKA Moskova, UNICS Kazan ve Zenit'in bu sezon şu ana dek oynadığı tüm maçlar devre dışı bırakılacak. Bir başka deyişle bu takımlarla karşılaşan ekiplerin aldığı galibiyet ve mağlubiyetler değerlendirme dışı kalacak.

Ruslarla şu ana dek 3 maç yapan ve üçünü de kazanan Fenerbahçe Beko, bu karardan olumsuz yönde etkilenecek ilk takım olacak.

An itibarıyla 25 maçta 12 galibiyet ve 13 mağlubiyetle 10. sırada yer alan Fenerbahçe Beko'nun, çıkacak karar sonrasında galibiyet sayısı 9'a düşecek.

Böylece puan tablosunda üstünde yer alan 3 takımın ihracına rağmen sarı-lacivertlilerin klasmandaki yeri değişmeyecek.

10. sırada olacak Fenerbahçe Beko ile aynı sayıda galibiyet sayısı olan 9. sıradaki Kızılyıldız'ın, Fenerbahçe Beko'ya kıyasla bir maçı eksik ve Türk temsilcine kıyasla ikili avarajda da avantajlı konumda.

Anadolu Efes ise, Rus takımlarına karşı 6 maçta 2 galibiyet, 4 mağlubiyet alması nedeniyle alınacak karardan olumlu yönde etkilenecek ve 20 maç sonrası 5. sırada yer alacak play-off potasındaki yerini sağlamlaştıracak.

18 takım yerine 3 Rus takımın katılımının askıya alınması sonucu 15 takımın yer aldığı lig, 28 haftada tamamlanacak.

Şimdiye kadar 20 maç oynayan Anadolu Efes, normal sezonda 8 maç daha oynayacak, 22 maçı geride bırakan Fenerbahçe Beko ise 6 maç daha oynayacak ve play-off için ilk 8'e girme mücadelesi verecek.

THY Avrupa Ligi'nde Rus takımlarıyla oynanan maçların geçersiz sayılması kararı alınması durumunda oluşacak puan durumu şu şekilde olacak:

SıraTHY Avrupa LigiMaçGalibiyetMağlubiyet
1Barcelona22184
2Real Madrid21165
3AX Armani Exchange Milan22166
4Olympiakos22157
5Anadolu Efes20128
6Bayern Münih221210
7Maccabi Playtika Tel Aviv211110
8Monaco231013
9Kızılyıldız21912
10Fenerbahçe Beko22913
11ALBA Berlin20812
12Bitci Baskonia 22715
13LDLC ASVEL Villeurbanne22715
14Panathinaikos 22616
15Zalgiris Kaunas22616

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor THY Avrupa Ligi'nde beklenen Rusya kararı sonrası puan tablosu - Son Dakika


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