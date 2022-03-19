THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Wade Baldwin - Son Dakika
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THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Wade Baldwin

19.03.2022 15:26
THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Wade Baldwin

İspanya temsilcisi Bitci Baskonia'nın ABD'li basketbolcusu Wade Baldwin, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

İspanya temsilcisi Bitci Baskonia'nın ABD'li basketbolcusu Wade Baldwin, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 30. hafta karşılaşmalarında 29 verimlilik puanına ulaşan Baldwin, haftanın MVP'si oldu.

Kariyerinde 3. kez bu unvanı kazanan 25 yaşındaki oyuncu, takımının sahasında 85-68 galip geldiği ALBA Berlin maçında 16 sayı, 10 asist ve 7 ribauntla "double-double" yaptı.

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Kaynak: AA

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