THY Avrupa Ligi'nde Türk derbisi - Son Dakika
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THY Avrupa Ligi'nde Türk derbisi

02.03.2022 09:33
THY Avrupa Ligi'nde Türk derbisi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasındaki derbide Anadolu Efes, yarın Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasındaki derbide Anadolu Efes, yarın Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Anadolu Efes ligde oynadığı 25 maçta 13 galibiyet ve 12 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko ise çıktığı 24 maçın 12'sini kazanırken, 12'sinde mağlup oldu.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Anadolu Efes, 89-84 kazandı.

Takımlar arasında daha önce Avrupa Ligi'nde yapılan 17 karşılaşmanın 11'inde Fenerbahçe Beko, 6'sında ise Anadolu Efes üstün ayrıldı.

Anadolu Efes'in Avrupa kupalarındaki 753. maçı

Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko müsabakasıyla Avrupa kupalarında 753. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 752 karşılaşmada 428 galibiyet ve 324 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde ise 505. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda çıktığı 504 karşılaşmada 271 galibiyet elde etti, 233 kez rakiplerine mağlup oldu.

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Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Fenerbahçe, basketbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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