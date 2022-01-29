THY Euroleague'de 23. haftanın ardından

THY Euroleague'de bu haftayı Fenerbahçe korona virüs vakalarından dolayı maç yapmadan geçerken, Anadolu Efes ise Rusya'da Zenit'e mağlup oldu.

THY Euroleague'de 23. hafta dün oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Bu hafta oynanması planlanan Maccabi Tel Aviv - Fenerbahçe karşılaşması sarı-lacivertlilerdeki korona virüs vakalarından dolayı ertelendi. Anadolu Efes ise Rusya deplasmanında karşılaştığı Zenit'e 76-67'lik skorla mağlup oldu ve bu sezonki 11. yenilgisini aldı. Efes Eurolegue'de son oynadığı 3 deplasmanda da mağlup ayrıldı.

Lider Madrid

Euroleague'de 7 maçtır mağlup olmayan Real Madrid zirvede yer alıyor. Madrid'i ikinci sırada Barcelona, üçüncü sırada da Olimpia Milano takip ediyor. Rusya'dan yenilgi ile dönenen Efes, haftayı play-off hattının bir sıra aşağısında 9. sırada tamamladı. Bu haftayı maç yapmadan geçen Fenerbahçe de 11. sırada yer alıyor. Ligin son sırasında ise Zalgiris Kaunas bulunuyor.

Euroleague'de bu hafta oynanan karşılaşmaların toplu sonuçları şöyle:

Zenit Saint Petersburg: 76 - Anadolu Efes: 67

Olympiakos: 72 - Kızılyıldız: 76

Barcelona: 84 - Asvel: 71

UNICS Kazan: 75 - CSKA Moskova: 86

Monaco: 84 - Real Madrid: 90

Panathinaikos: 75 - Baskonia: 63

Olimpia Milano: 65 - Zalgiris Kaunas: 58

Bayern Münih: 62 - ALBA Berlin: 56

Maccabi Tel Aviv - Fenerbahçe Beko (Ertelendi) - İSTANBUL