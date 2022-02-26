THY Euroleague'de 27. haftanın MVP'si Vasilije Micic oldu - Son Dakika
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THY Euroleague'de 27. haftanın MVP'si Vasilije Micic oldu

26.02.2022 16:05
THY Euroleague'de 27. haftanın MVP'si Vasilije Micic oldu

THY Euroleague'de 27. haftanın en değerli oyuncusu (MVP), Anadolu Efes'in Sırp basketbolcusu Vasilije Micic seçildi.

THY Euroleague'de 27. haftanın en değerli oyuncusu (MVP), Anadolu Efes'in Sırp basketbolcusu Vasilije Micic seçildi. Micic, Maccabi Tel Aviv karşılaşmasında 20 sayı, 10 asist oynayarak 30 verimlilik puanı elde etti.

THY Euroleague'de 27. haftanın ardından haftanın MVP'si de belli oldu. Anadolu Efes'in Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldiği İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i 109-77'lik skorla mağlup ettiği maçta iyi bir performans sergileyen Sırp oyuncu Vasilije Micic, haftanın MVP'si oldu. Müsabakada 20 sayı, 10 asistle double double yapan Micic, 30 verimlilik puanı elde etti.

28 yaşındaki basketbolcu, bu sezon ikinci, kariyerinde ise sekizinci kez haftanın MVP'si oldu. - İSTANBUL

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Türk Hava Yolları, Maccabi Tel Aviv, Anadolu Efes, Euroleague, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor THY Euroleague'de 27. haftanın MVP'si Vasilije Micic oldu - Son Dakika


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