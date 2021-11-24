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THY Euroleague'de Türk derbisi - Son Dakika

THY Euroleague'de Türk derbisi

24.11.2021 10:32
THY Euroleague'de Türk derbisi

THY Euroleague'in 12. haftasında Türk derbisinde Anadolu Efes yarın Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

THY Euroleague'in 12. haftasında Türk derbisinde Anadolu Efes yarın Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

THY Euroleague'in 12. haftası Türk derbisine sahne olacak. Anadolu Efes ile Fenerbahçe yarın saat 20.45'te Sinan Erdem Spor Salonu'nda kozlarını paylaşacak. Ligde geride kalan haftalarda lacivert-beyazlılar 5 galibiyet, 6 mağlubiyetle 10. sırada bulunuyor. Sarı-lacivertliler ise 3 galibiyet, 8 mağlubiyetle 15. sırada yer alıyor.

Bu sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde oynanan müsabakada Fenerbahçe evinde Anadolu Efes'i 90-68'lik skorla mağlup etmişti.

Euroleague'de 17. randevu

Anadolu Efes ile Fenerbahçe, Euroleague'de bugüne kadar 16 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 11 kez parkeden galip ayrılırken, lacivert-beyazlılar ise 5 kez rakibini mağlup etti. Geçtiğimiz sezon Euroleague'deki karşılaşmalarda Efes deplasmanda 106-74, Fener de yine deplasmanda 801-71'lik skorla kazanmıştı.

İstatistiklerle iki takım

Euroleague'de bu sezon Anadolu Efes 81.6 sayı, 33.5 ribaund ve 17.2 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. Fenerbahçe ise 70.7 sayı, 32.2 ribaund ve 17.5 asist ortalamalarıyla oynuyor. Ligde geride kalan haftalarda Efes'te Vasilije Micic 15.9 sayı, Fener'de de Jan Vesely 12.5 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlıyor. - İSTANBUL

THY Euroleague'de Türk derbisi

Türk Hava Yolları, Euroleague, Fenerbahçe, Türk, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor THY Euroleague'de Türk derbisi - Son Dakika Spor


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