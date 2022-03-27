THY'nin smaçörü Ada Germen: Galatasaray'a karşı iyi bir oyunla kazandık - Son Dakika

Misli.com Sultanlar Ligi 25'inci hafta mücadelesinde Türk Hava Yolları, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup etti. THY'nin 25 yaşındaki smaçörü Ada Germen, karşılaşmanın ardından mücadeleyi ve skoru değerlendirdi.

Germen, önemli bir rakibe karşı iyi bir galibiyet aldıklarını söylerken, "Öncelikle Galatasaray gibi ciddi bir rakibe karşı set vermeden, iyi bir oyunla kazandığımız için çok mutluyuz. Sezonun bitmesine çok az bir zaman kaldı. Play-off'larda çok güçlü rakiplerle karşılaşacağız ve her maç final niteliğinde olacak. Son 2 sezonda ligi ilk 4 takım arasında bitiriyoruz. Gücümüzün farkındayız ve sezonu en iyi şekilde bitirmek için hız kesmeden çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

- Farkındayız