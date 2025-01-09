THY Voleybol Takımı CEV Kupası'nda Galip - Son Dakika
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THY Voleybol Takımı CEV Kupası'nda Galip

THY Voleybol Takımı CEV Kupası\'nda Galip

Türk Hava Yolları, CEV Kupası'nda Asterix Avo Beveren'i 3-0 ile geçti ve avantaj sağladı.

09.01.2025 13:03
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Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası play-off turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Belçika ekibi Asterix Avo Beveren'i 25-21, 25-18 ve 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

CEV Kupası play-off turu ilk maçında THY, Belçika'da Asterix Avo Beveren ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden 25-21, 25-18 ve 25-22'lik setlerle 3-0 galip ayrılan Türk Hava Yolları, tur için avantaj elde etti. Karşılaşmada Anthi Vasilantonaki 20, Julia Bergmann 16, Tuğba İvegin 10 sayılık performanslarıyla öne çıkan isimler oldular.

Turun rövanşı 23 Ocak'ta İstanbul'da oynanacak. Türk Hava Yolları'nın, bu karşılaşmada kazanacağı en az iki set veya elde edeceği her türlü galibiyet tur için yeterli olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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