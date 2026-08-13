Tiago Djalo: 'Gün geçtikçe daha iyi olacağım'

Beşiktaş'ın Portekizli savunmacısı Tiago Djalo, Hradec Kralove maçı sonrası yaptığı açıklama, "Gün geçtikçe ben de daha iyi olacağım" dedi.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Beşiktaş, konuk ettiği Çekya ekibi Hradec Kralove'yi Vaclav Cerny'nin golüyle 1-0 mağlup etti ve adını UEFA Avrupa Ligi play-off turuna yazdırdı. Siyah-beyazlılarda tecrübeli savunma oyuncusu Tiago Djalo, karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Mücadeleden galip ayrıldıkları için mutlu olduklarını dile getiren Djalo, "Öncelikle maçı kazandığımız için çok mutluyum. Daha fazla gol atabilirdik. Bu anlarda biraz daha sakin olmamız gerekiyor. Ama bugün özelinde çok fazla pozitif durum var. Takımımız çok iyi oynadı. Topu daha fazla kontrol edebiliriz ama bu da zamanla gelişecek olan bir şey. Fiziksel olarak da iyiyim. Doktorumuz iyi olduğumu söyledi. Ben de kendimi iyi hissediyorum. Gün geçtikçe ben de daha iyi olacağım" diye konuştu.

"Gol yemediğiniz müddetçe galibiyete daha yakın oluyorsunuz"

Savunma anlamında gelişmeye devam ettiklerini aktaran Portekizli oyuncu, "Gol yememek çok güzel bir duygu. Ben daha önce oynadığım birçok kulüpte de bu gol yememe konusu üzerine çok fazla düşünürdüm. Gol yememeyi hep isterdik. Bu gol yememe konusunun daha fazla olmasını istiyoruz. Topsuz olarak iyi oynuyoruz, bu şekilde devam etmek istiyoruz. Gol yemediğiniz müddetçe de galibiyete daha yakın oluyorsunuz. Ön alanda da kaliteli oyuncularımız var, farkı oluşturacak oyuncularımız var. Gol yemediğimiz müddetçe daha da gelişeceğiz, daha fazla gol atacağız ve gol yememeye devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Emirhan iyi oynuyor ve kendini geliştiriyor"

Emirhan Topçu ile savunmada uyumlu olduklarını söyleyen 26 yaşındaki defans oyuncusu, "Emirhan iyi oynuyor, gelişiyor. Benimle oynadığı için mi bilmiyorum ama kendisi gelişim gösteriyor. Ben de kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum onunla oynadığım zamanlarda. Bu anlamda iletişim çok önemli. Neleri daha iyi yapabileceğimiz hakkında genel olarak her zaman konuşuyoruz. İletişim olduğu zaman daha iyi oynamak, takıma yardım etmek daha da kolay oluyor" açıklamalarında bulundu.

"Dusan Vlahovic, çok profesyonel bir oyuncu"

Yeni transferlerden Vlahovic ile eski takım arkadaşı olduklarını aktaran Djalo, "Kendisi hakkında çok şey söyleyebilirim ama kısacası söylemem gerekirse çok sevdiğim bir oyuncu. Çok profesyonel bir oyuncu. Kendisiyle daha önce oynadığımızda iyi ilişkimiz oldu. Bize çok yardımcı olacaktır. Maçtan önce de konuştuğumuzda burada olacağını söylemişti. Henüz daha kendisini göremedim. Ama gördüğümde kendisine kocaman sarılacağım. Benim sevdiğim şekilde oynuyor. Benim sevdiğim şekilde bir performans gösteriyor. O da kendini geliştiriyor. Sizler de kendisini mutlaka seveceksiniz" diyerek sözlerine son verdi.