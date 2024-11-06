Spor

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) Başkanlığı'na Dursun Gözel seçildi.

Federasyonun 6. olağan genel kurulu, The Green Park Hotel'de yapıldı. Önceki başkan Kerim Vural'ın aday olmadığı seçimde Dursun Gözel ve Oktay Aktaş yarıştı.

Gözel, kullanılan 154 oyun 95'ini alarak TİESF'nin yeni başkanı oldu. Aktaş, 58 delegenin oyunu alırken 1 oy da geçersiz sayıldı.

Dursun Gözel başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda Kasım Avcı, Yakup Ümit Kihtir, Mustafa Epik, Berrak Fırat, Erhan Cihangiroğlu, Temel Kılınçlı, Adam Evren Garipoğlu, İbrahim Öztüfek, İsmail Tek ve Murat Deler yer aldı.

Divan başkanlığını Erbil Yiğitbaş'ın??????? yaptığı genel kurulda, faaliyet ve denetim raporları da ibra edildi.

Gözel, yaptığı konuşmada, camiayı en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağını belirterek, "Sporu tabana yaymak adına altyapı ve milli takımlar bazında önemli çalışmalar yaparak hem gençlerimizi sporla buluşturacak hem de uluslararası alanda madalyalara ambargo koyacağız. Kısa vadede düşünürsek önümüzdeki yıl Japonya'nın başkenti Tokyo'da yapılacak İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları için kolları sıvayıp en fazla sayıda sporcuyla ülkemizi temsil edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türk sporunun bir hizmetkarı olarak üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmeye hazır olduğunu kaydeden Gözel, "Başarısızlık benim, başarılar sizin olacaktır. Bu federasyon hepimizin olacaktır. Hep birlikte daha güzel günlere ulaşacağız." diye konuştu.

Öte yandan taslak ana statünün, genel kurulun oluşumuna ilişkin 9. maddesinin (a) bendinin değiştirilmesine yönelik önergenin oylanması sırasında, işitme engelli ve olmayan delegeler arasında tartışma çıktı.

İki taraf arasındaki anlaşmazlığa misafir katılımcılar da dahil olunca divan başkanı, oylama tamamlanıncaya kadar misafirleri salonun dışına çıkardı. Ortamın yatışmasının ardından gerçekleştirilen oylama sonucu önerge kabul edildi.