TİESF Futbol Süper Lig Play-Off müsabakaları başlıyor - Son Dakika
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TİESF Futbol Süper Lig Play-Off müsabakaları başlıyor

07.03.2022 16:13
TİESF Futbol Süper Lig Play-Off müsabakaları başlıyor

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) 2021-2022 Sezonu Futbol Süper Lig Play-Off müsabakaları kura çekimi Mersin Servet Tazegül Spor Kompleksi'nde gerçekleşti.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) 2021-2022 Sezonu Futbol Süper Lig Play-Off müsabakaları kura çekimi Mersin Servet Tazegül Spor Kompleksi'nde gerçekleşti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi kapsamında desteklediği TİESF Futbol Süper Lig Play-Off maçları 7-8-9 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak grup müsabakalarının ardından, 11 Mart 2022 tarihinde yarı final ve 13 Mart 2022 tarihinde de final müsabakaları olacak şekilde Mersin Stadyumu'nda oynanacak. 13 Mart 2022 tarihinde oynanacak final maçlarının hemen öncesinde eski Milli Sporcuların katılımı ile bir gösteri maçı gerçekleşecek.

Organizasyonda kuralar sonucu gruplar şu şekilde:

A Grubu: İstanbul Çekmeköy Belediye, Gölcük, T. Ortahisar Belediye, Elazığ Belediye

B Grubu: Adıyaman Belediye, Karşıyaka, İstanbul Sessizler SK, Torbalı İEGSK - İSTANBUL

TİESF Futbol Süper Lig Play-Off müsabakaları başlıyor
TİESF Futbol Süper Lig Play-Off müsabakaları başlıyor
TİESF Futbol Süper Lig Play-Off müsabakaları başlıyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TİESF Futbol Süper Lig Play-Off müsabakaları başlıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: TİESF Futbol Süper Lig Play-Off müsabakaları başlıyor - Son Dakika
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