Timberwolves ve Cavaliers Zaferle Ayrıldı

Spor

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Minnesota Timberwolves, Utah Jazz'ı 138-113 mağlup ederek üst üste 5. galibiyetini aldı.

NBA'de 5 maç yapıldı. Batı Konferansı'na Timberwolves deplasmanda Jazz'ı 25 sayı farkla yendi.

All- Star maçı yedekleri arasında yer alan Timberwolves oyuncusu Anthony Edwards, 36 sayı, 11 asist ile "double-double" yaptı.

Üst üste 8. maçını kaybeden Jazz'da ise Keyonte George'un 23 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

All-Star'a seçilen Alperen Şengün, sakatlığı nedeniyle oynamadı

Batı Konferansı'nda Memphis Grizzlies, konuk ettiği Houston Rockets'ı 120-119 mağlup etti.

Grizzlies'ta Desmond Bane 24 sayı, 12 ribauntla oynarken son 7 maçtan 6'sını kazanan takımda Luke Kennard 22 sayı, Jaren Jackson ise 21 sayı kaydetti.

Rockets'ta Jalen Green 25 sayı, Dillon Brooks 22 sayı, Amen Thompson ise 21 sayı ile oynadı. Bu sonuçla, Houston'ın 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Her iki takımda da önemli oyuncular sakatlıkları nedeniyle oynamadı. All-Star'a seçilen Alperen Şengün, sol baldırındaki ezilme nedeniyle oynamazken Memphis'in oyun kurucusu Ja Morant ise sağ omuz ağrısı nedeniyle maçta yer almadı.

Cavaliers'tan üst üste 3. galibiyet

Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers konuk ettiği Atlanta Hawks'ı 137-115 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini aldı.

All-Star yedekleri kadrosuna seçilenler arasında yer alan iki Cavaliers oyuncusundan Darius Garland 26 sayı, Evan Mobley ise 16 sayı ve 10 ribauntla maçı tamamladı. Cavaliers'ta Donovan Mitchell 24 sayı, Ty Jerome ise 20 sayı ile oynadı.

Hawks'ta ise Zaccharie Risacher 30 sayı, De'Andre Hunter ise 25 sayı kaydetti.

Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Atlanta Hawks: 137-115

Washington Wizards- Los Angeles Lakers: 96-134

Utah Jazz-Minnesota Timberwolves: 113-138

Memphis Grizzlies-Houston Rockets: 120-119

Portland Trail Blazers- Orlando Magic: 119-90