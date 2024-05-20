Timberwolves ve Pacers Finale Yükseldi - Son Dakika
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Timberwolves ve Pacers Finale Yükseldi

Timberwolves ve Pacers Finale Yükseldi

NBA Batı Konferansı'nda Minnesota Timberwolves, Denver Nuggets'ı 98-90 mağlup ederek finale çıktı. Doğu Konferansı'nda ise Indiana Pacers, New York Knicks'i 130-109 yenerek finale yükseldi.

20.05.2024 10:48
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NBA Batı Konferansı yarı finalinde son şampiyon Denver Nuggets'ı 98-90 mağlup eden Minnesota Timberwolves, seriyi 4-3 kazanarak finale çıktı. Doğu Konferansı yarı finalinde ise New York Knicks'i 130-109'luk skorla yenen Indiana Pacers, seriyi 4-3 kazanarak finale yükseldi.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları iki müsabakayla devam etti. Batı Konferansı yarı finalinde Minnesota Timberwolves, son şampiyon Denver Nuggets'ı 98-90'lık skorla mağlup etti ve seriyi 4-3 kazanarak finale çıktı. Timberwolves'ta Karl-Anthony Towns ve Jaden McDaniels, 23'er sayıyla galibiyetin mimarı oldu. Nuggets'ta Jamal Murray 35 sayı, Nikola Jokic de 34 sayı kaydetti. Minnesota Timberwolves, Batı Konferansı finalinde Dallas Mavericks ile karşılaşacak.

Doğu Konferansı'nda Pacers, adını finale yazdırdı

Doğu Konferansı yarı finalinde ise Indiana Pacers, New York Knicks'i 130-109'luk skorla yenerek seriyi 4-3 yaptı ve finale yükseldi. Pacers'ta Tyrese Haliburton 26 sayı, Andrew Nembhard ile Pascal Siakam ise 20'şer sayıyla galibiyete katkı sağladı. Knicks'te ise Donte DiVincenzo'nun 39 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Indiana Pacers, Doğu Konferansı finalinde Boston Celtics ile karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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