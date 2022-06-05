GAZİANTEP - Tır lastiğiyle antrenman yaparak karakucak güreşinde Türkiye üçüncüsü oldular - Son Dakika
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GAZİANTEP - Tır lastiğiyle antrenman yaparak karakucak güreşinde Türkiye üçüncüsü oldular

05.06.2022 14:57

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tır lastiği ve ekipmanlarıyla antrenman yapan iki arkadaş, Türkiye Okul Sporları Karakucak Güreşi müsabakalarından üçüncülükle döndü.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tır lastiği ve ekipmanlarıyla antrenman yapan iki arkadaş, Türkiye Okul Sporları Karakucak Güreşi müsabakalarından üçüncülükle döndü.

İlçede yetenek sınavıyla keşfedilen, aldığı kurslara ek olarak tır lastiği ve ekipmanıyla antrenman yapan İslahiye Anadolu Lisesi 10. Sınıf öğrencisi Ferhat Kaya ve İslahiye Fatih Sultan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 12. Sınıf öğrencisi Mahmut Tevfik Akaslan, Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen Türkiye Okul Sporları Karakucak Güreşi müsabakalarından dereceyle döndü.

Organizasyonda Ferhat Kaya 55, Mahmut Tevfik Akaslan ise 70 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu.

Mahmut Tevfik Akaslan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, arkadaşı Ferhat'ın babasının tır şoförü olduğunu, boş zamanlarında arkadaşının evinde tır lastiğiyle antrenman yaparak müsabakalara hazırlandıklarını belirterek, emeklerinin karşılığını aldıklarını söyledi.

Ferhat Kaya da elde ettiği başarıdan dolayı mutlu olduğunu kaydetti.

İslahiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Güreş Antrenörü Aziz Bolat ise müsabakalara zorlu şartlarda hazırlandıklarını belirterek, ilçeye ilk defa 2 madalyayla döndüklerini ifade etti.

GAZİANTEP - Tır lastiğiyle antrenman yaparak karakucak güreşinde Türkiye üçüncüsü oldular
GAZİANTEP - Tır lastiğiyle antrenman yaparak karakucak güreşinde Türkiye üçüncüsü oldular
GAZİANTEP - Tır lastiğiyle antrenman yaparak karakucak güreşinde Türkiye üçüncüsü oldular
GAZİANTEP - Tır lastiğiyle antrenman yaparak karakucak güreşinde Türkiye üçüncüsü oldular
GAZİANTEP - Tır lastiğiyle antrenman yaparak karakucak güreşinde Türkiye üçüncüsü oldular
GAZİANTEP - Tır lastiğiyle antrenman yaparak karakucak güreşinde Türkiye üçüncüsü oldular
GAZİANTEP - Tır lastiğiyle antrenman yaparak karakucak güreşinde Türkiye üçüncüsü oldular
GAZİANTEP - Tır lastiğiyle antrenman yaparak karakucak güreşinde Türkiye üçüncüsü oldular

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KAHRAMANMARAŞ - Türkiye Okul Sporları Karakucak Güreşi müsabakaları başladı KAHRAMANMARAŞ - Türkiye Okul Sporları Karakucak Güreşi müsabakaları başladı TIR lastiği ve jantla çalışarak güreşte derece yaptılar TIR lastiği ve jantla çalışarak güreşte derece yaptılar
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor GAZİANTEP - Tır lastiğiyle antrenman yaparak karakucak güreşinde Türkiye üçüncüsü oldular - Son Dakika

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SON DAKİKA: GAZİANTEP - Tır lastiğiyle antrenman yaparak karakucak güreşinde Türkiye üçüncüsü oldular - Son Dakika
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