Tiran'da Arnavutluk-San Marino maçını FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen yönetecek - Son Dakika
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Tiran'da Arnavutluk-San Marino maçını FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen yönetecek

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Tiran\'da Arnavutluk-San Marino maçını FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen yönetecek
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UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup'ta Arnavutluk ile San Marino yarın karşılaşacak. Tiran'daki Air Albania Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayacak maçı FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Anıl Usta yapacak.

FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, Arnavutluk ile San Marino arasında yarın oynanacak UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup müsabakasını yönetecek.

Arnavutluk ile San Marino arasında oynanacak UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup mücadelesinde FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Air Albania Stadyumu'nda yarın oynanacak karşılaşma TSİ 21.45'te başlayacak. Türkmen'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Anıl Usta üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Oğuzhan Çakır olacak.

Maçta Onur Özütoprak VAR, Erkan Engin ise AVAR olarak görev yapacak.

Kaynak: İHA
İbrahim ÇağlarMehmet TürkmenSan MarinoFutbolTiranSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Tiran'da Arnavutluk-San Marino maçını FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen yönetecek - Son Dakika
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