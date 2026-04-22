Tiran'da Kadınlar Güreş Şampiyonası - Son Dakika
Tiran'da Kadınlar Güreş Şampiyonası

Tiran\'da Kadınlar Güreş Şampiyonası
22.04.2026 19:39
Nesrin Baş ve Evin Demirhan Yavuz altın madalya için finalde, Tuba Demir bronz madalya mücadele edecek.

ARNAVUTLUK'UN başkenti Tiran'da devam eden Avrupa Kadınlar Güreş Şampiyonası'nda Nesrin Baş ile Evin Demirhan Yavuz altın madalya, Tuba Demir ise bronz madalya için mindere çıkacak.

NESRİN BAŞ ALTIN MADALYA İÇİN MİNDERE ÇIKACAK

68 kiloda Türkiye'yi temsil eden Avrupa şampiyonu Nesrin Baş, çeyrek finalde İsveçli Tindra Linnea Sjoeberg'i 11-0, yarı finalde de Dünya Güreş Birliği (UWW) takımından Alina Shevchenko'yu 12-1 teknik üstünlükle geçerek adını finale yazdırdı. Nesrin, altın madalya maçında UWW takımında yer alan bir başka sporcu olan son Avrupa şampiyonu Alina Shauchuk ile karşı karşıya gelecek.

EVİN DEMİRHAN YAVUZ FİNALDE

Avrupa Kadınlar Güreş Şampiyonası'nda 50 kiloda mindere çıkan Evin Demirhan Yavuz, çeyrek finalde Polonyalı Agata Walerzak'ı tuşla, yarı finalde ise Rumen Emilia Alina Grigore Vuc'u 6-0 yenerek finale çıktı. Yavuz, yarın akşam seansında altın madalya için son Avrupa şampiyonu Ukraynalı Oksana Livach ile karşılaşacak.

TUBA DEMİR BRONZ MADALYA İÇİN GÜREŞECEK

Dünya Güreş Birliği (UWW) takımında yer alan Ekaterina Verbina'yı 55 kilo çeyrek finalinde 13-6 teknik üstünlükle yenen Tuba Demir, Ukraynalı Liliia Malanchuk ile yaptığı yarı final maçını kaybetti. Demir, bronz madalya için mindere çıkacak.

Kaynak: DHA

Evin Demirhan, Tuba Demir, Nesrin Baş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tiran'da Kadınlar Güreş Şampiyonası - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sayıştay Daire Başkanlığına Ömer Burhanlı seçildi Sayıştay Daire Başkanlığına Ömer Burhanlı seçildi
Kartal’da Yangın: Çöp Alanında Alevler Yükseldi Kartal'da Yangın: Çöp Alanında Alevler Yükseldi
Brent petrol yeniden 100 doların üstünde Brent petrol yeniden 100 doların üstünde
Yere düşen Türk Bayrağı için otobüsü durdurdu Yere düşen Türk Bayrağı için otobüsü durdurdu
Eskişehir’de ’mangal için ağaç dalını kırmaya çalıştılar’ iddiası Eskişehir'de 'mangal için ağaç dalını kırmaya çalıştılar' iddiası
“Trump, İran ile ateşkesi uzatıyorum“ dedi, Tahran’dan “Tanımıyoruz“ yanıtı geldi "Trump, İran ile ateşkesi uzatıyorum" dedi, Tahran'dan "Tanımıyoruz" yanıtı geldi

19:59
Erden Timur Galatasaray camiasına kırgınlığını Enver Aysever’e anlattı: Yalandan bir kere ziyaret ettiler
Erden Timur Galatasaray camiasına kırgınlığını Enver Aysever'e anlattı: Yalandan bir kere ziyaret ettiler
19:52
İran Meclis Başkanı Galibaf: Hürmüz Boğazı’nın açılması, ateşkesin ihlaliyle mümkün değil
İran Meclis Başkanı Galibaf: Hürmüz Boğazı'nın açılması, ateşkesin ihlaliyle mümkün değil
19:25
İngiltere’de şok eden anlar: Sinsice yaklaştı, durduk yere bıçakla saldırdı
İngiltere'de şok eden anlar: Sinsice yaklaştı, durduk yere bıçakla saldırdı
19:23
Galatasaray’ın Gençlerbirliği maçı 11’inde Osimhen detayı
Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'inde Osimhen detayı
18:13
Üsküdar’da 18 yıl önceki cinayet ’kan örneği’ ile çözüldü
Üsküdar'da 18 yıl önceki cinayet 'kan örneği' ile çözüldü
17:42
MHP’li Adan, yoklamaya katılmayan AK Partililere sert tepki gösterdi
MHP'li Adan, yoklamaya katılmayan AK Partililere sert tepki gösterdi
SON DAKİKA: Tiran'da Kadınlar Güreş Şampiyonası - Son Dakika
