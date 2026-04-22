Tiran\'da Kadınlar Güreş Şampiyonası

ARNAVUTLUK'UN başkenti Tiran'da devam eden Avrupa Kadınlar Güreş Şampiyonası'nda Nesrin Baş ile Evin Demirhan Yavuz altın madalya, Tuba Demir ise bronz madalya için mindere çıkacak.

NESRİN BAŞ ALTIN MADALYA İÇİN MİNDERE ÇIKACAK

68 kiloda Türkiye'yi temsil eden Avrupa şampiyonu Nesrin Baş, çeyrek finalde İsveçli Tindra Linnea Sjoeberg'i 11-0, yarı finalde de Dünya Güreş Birliği (UWW) takımından Alina Shevchenko'yu 12-1 teknik üstünlükle geçerek adını finale yazdırdı. Nesrin, altın madalya maçında UWW takımında yer alan bir başka sporcu olan son Avrupa şampiyonu Alina Shauchuk ile karşı karşıya gelecek.

EVİN DEMİRHAN YAVUZ FİNALDE

Avrupa Kadınlar Güreş Şampiyonası'nda 50 kiloda mindere çıkan Evin Demirhan Yavuz, çeyrek finalde Polonyalı Agata Walerzak'ı tuşla, yarı finalde ise Rumen Emilia Alina Grigore Vuc'u 6-0 yenerek finale çıktı. Yavuz, yarın akşam seansında altın madalya için son Avrupa şampiyonu Ukraynalı Oksana Livach ile karşılaşacak.

TUBA DEMİR BRONZ MADALYA İÇİN GÜREŞECEK

Dünya Güreş Birliği (UWW) takımında yer alan Ekaterina Verbina'yı 55 kilo çeyrek finalinde 13-6 teknik üstünlükle yenen Tuba Demir, Ukraynalı Liliia Malanchuk ile yaptığı yarı final maçını kaybetti. Demir, bronz madalya için mindere çıkacak.