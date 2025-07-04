Tire 2021 FK\'da Yönetim Değişikliği

3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki Tire 2021 FK'da kulüp yönetiminin devri gerçekleşti. Kurulduğu 2021 yılından beri başkanlığı yürüten Hüma Yüksel'in kulübü devretme kararı aldığı Tire ekibinde yönetim İzmir'de amatör Torosgücü'nün kulüp başkanlığını yapan ve aynı zamanda İzmirspor'da asbaşkan olan Özkan Karadaş'a devredildi. Kulübün İzmir merkezine taşınmayacağı, aynı isim ve renklerle Tire'de faaliyetlerini sürdüreceği açıklandı. Kulüpten, "Tire 2021 Futbol Kulübü'nde bugün itibarıyla önemli bir yönetim değişikliği gerçekleşmiştir. Kuruluşumuzdan bu yana büyük bir özveriyle kulübümüzü yöneten ve Tire futboluna değer katan Başkanımız Sayın Hüma Yüksel, görevini iş insanı Sayın Özkan Karadaş'a devretmiştir" açıklaması yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Sayın Özkan Karadaş, bugünden itibaren Tire 2021 Futbol Kulübü'nün yeni yönetim kurulu başkanlığı sorumluluğunu üstlenmiştir. Sayın Hüma Yüksel'e kulübümüz ve şehrimiz adına verdiği emekler için en içten teşekkürlerimizi sunar; yeni başkanımız Sayın Özkan Karadaş'a ise bu yolculukta başarılar dileriz. Kulübümüz, Başkanımız Karadaş önderliğinde aynı ismiyle, aynı renkleriyle, en önemlisi Şehr-i Muazzam Tiremizde sportif faaliyetlerine devam edecektir. Tire 2021 Futbol Kulübü olarak geçmişimize saygıyla, geleceğe umutla bakıyoruz. Yeni dönemin kulübümüz, taraftarlarımız ve tüm paydaşlarımız için hayırlı olmasını temenni ederiz."