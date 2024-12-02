Tire 2021 FK Deplasmanda Yükselişe Geçti

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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Tire 2021 FK, deplasmanda aldığı galibiyetlerle kendine geldi. Sezonun ilk 8 haftasında galibiyet yüzü göremeyen ve 3 puan toplayabilen sarı-kırmızılı takım son 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek 11 puanı hanesine yazdırdı. Tire temsilcisi 3 galibiyetini de deplasmanda aldı. Grupta 14 puanla 11'inci sıraya yükselen Tire, gurbette Beykoz İshaklıspor'u 3-0, Adıyaman FK'yı 2-1, son olarak Türk Metal 1963'ü de 3-0 dize getirdi.