Tire 2021 FK ve İnegöl Kafkas Gollü Beraberlikle Süper Lig Mücadelesini Tamamladı

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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Tire 2021 FK takımı evinde İnegöl Kafkas ile berabere kaldı: 2-2. Maçın 19'uncu dakikasında Mehmet Tosun, Tire 2021 FK'yı öne geçiren golü kaydetti: 1-0. İlk yarıyı 1-0 galip tamamlayan Tire 2021 FK, 65'inci dakikada Batuhan'ın golüne engel olamadı, tabela eşitlendi: 1-1. Konuk İnegöl Kafkas 69'uncu dakikada Emir'in golüyle deplasmanda 2-1'lik üstünlük kurdu. Tire 2021 FK, 76'ncı dakikada Serhat'la beraberliği yakaladı: 2-2. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, mücadele gollü beraberlikle bitti. Bu sonuçla Tire 2021 FK 11 puana, İnegöl Kafkas ise 8 puana yükseldi.