Tire 2021 FK ve İnegöl Kafkas Gollü Beraberlikle Süper Lig Mücadelesini Tamamladı - Son Dakika
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Tire 2021 FK ve İnegöl Kafkas Gollü Beraberlikle Süper Lig Mücadelesini Tamamladı

Tire 2021 FK ve İnegöl Kafkas Gollü Beraberlikle Süper Lig Mücadelesini Tamamladı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Tire 2021 FK, evinde konuk ettiği İnegöl Kafkas ile 2-2 berabere kaldı. İlk yarısını 1-0 önde kapatan Tire 2021 FK, ikinci yarıda önce geriye düştü, ardından beraberliği sağladı. Bu sonuçla Tire 2021 FK 11, İnegöl Kafkas ise 8 puana yükseldi.

24.11.2024 16:28
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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Tire 2021 FK takımı evinde İnegöl Kafkas ile berabere kaldı: 2-2. Maçın 19'uncu dakikasında Mehmet Tosun, Tire 2021 FK'yı öne geçiren golü kaydetti: 1-0. İlk yarıyı 1-0 galip tamamlayan Tire 2021 FK, 65'inci dakikada Batuhan'ın golüne engel olamadı, tabela eşitlendi: 1-1. Konuk İnegöl Kafkas 69'uncu dakikada Emir'in golüyle deplasmanda 2-1'lik üstünlük kurdu. Tire 2021 FK, 76'ncı dakikada Serhat'la beraberliği yakaladı: 2-2. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, mücadele gollü beraberlikle bitti. Bu sonuçla Tire 2021 FK 11 puana, İnegöl Kafkas ise 8 puana yükseldi.

Kaynak: DHA

3-sayfa, Futbol, İnegöl, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tire 2021 FK ve İnegöl Kafkas Gollü Beraberlikle Süper Lig Mücadelesini Tamamladı - Son Dakika

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