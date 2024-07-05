Tire Futbol Kulübü, Mehmet Tosun\'u transfer etti

TFF 3'üncü Lig ekibi Tire Futbol Kulübü, son olarak Erbaaspor'da forma giyen orta saha Mehmet Tosun'u renklerine bağladı.
Geçen sezon Erbaaspor'la 3'üncü Lig Play-Off şampiyonluğu yaşayan 31 yaşındaki futbolcu sözleşmeyi imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezonu Erbaaspor'la şampiyonlukla tamamlayan Mehmet Tosun'la karşılıklı anlaşmış bulunmaktayız. Kendisine Tire FK formamızla başarılı bir sezon diliyoruz" denildi.
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