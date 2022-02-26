TKİ Tavşanlı Linyitspor'da mental çalışmalar - Son Dakika
Üye Girişi

TKİ Tavşanlı Linyitspor'da mental çalışmalar

26.02.2022 13:19
TKİ Tavşanlı Linyitspor'da mental çalışmalar

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Bölgesel Amatör Ligi (BAL) takımlarından TKİ Tavşanlı Linyitspor teknik ekibi ve sporculara özgüven ve motivaston konulu psiko-eğitim verildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Bölgesel Amatör Ligi (BAL) takımlarından TKİ Tavşanlı Linyitspor teknik ekibi ve sporculara özgüven ve motivaston konulu psiko-eğitim verildi.

Teknik direktör Ahmet Erdinç'in talebi doğrultusunda Tavşanlı Linyitspor tesislerinde Spor Psikoloğu Soner Aydın tarafından teknik ekip ve futbolcularla özgüven ve motivasyon konulu psiko-eğitim çalışması gerçekleştirildi. Tavşanlı Linyitspor futbolcuları ve teknik heyeti Ada'da oynanan Sağlıkspor maçı öncesi, Spor Psikoloğu ile çalışmaktan memnuniyet duyduklarını söylediler. Sezon sonuna kadar Ahmet Erdinç ve ekibiyle çalışacak olan Spor psikoloğu Soner Aydın da memleketinin takımına hizmet etmekten dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. - KÜTAHYA

TKİ Tavşanlı Linyitspor'da mental çalışmalar
TKİ Tavşanlı Linyitspor'da mental çalışmalar

YORUMLAR
500
Tavşanlı'daki ev yangını korkuttu Tavşanlı'daki ev yangını korkuttu Kütahya'da 'Okullararası Korfbol İl Birinciliği' müsabakaları Kütahya'da 'Okullararası Korfbol İl Birinciliği' müsabakaları

Tavşanlı Linyitspor, Tavşanlı, Kütahya, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TKİ Tavşanlı Linyitspor'da mental çalışmalar - Son Dakika


Son Dakika
13:24 Bir Hasan Mezarcı eksikti! Savaş patlak verince "Mesih olarak buradayım" diye ortaya çıktı
13:18 İşte Putin'in Ukrayna'daki 4 senaryosu! Uzmanlara göre Rus lider bu 4 senaryodan birini hayata geçirmek istiyor
13:06 Rus askeri araçlarının vurulmasında Bayraktar TB2'ler mi kullanılıyor?
13:04 Savaş görüntülerini gülümseyerek paylaştı! Rus askerin fonda füzeler atılırken görüntüsü
12:49 Kiev'de sokak çatışmalarından yeni kareler! Rus askerlerinin pusuya düşme anı
12:47 Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın doğum gününde duygusal video! Bugün 28 yaşına girecekti
12:46 Polonya, Rusya'ya rest çekti: Sizinle maça çıkmayacağız
12:45 Okuduktan sonra reenkarnasyonu sorgulamanın imkansız olacağı esrarengiz olay: Pollock İkizleri
12:40 Rusya'dan tehdit kokan uyarı: Uluslararası Uzay İstasyonu yaptırımlar yüzünden ABD'ye düşebilir
12:39 İkinci kez evlenen Gökçe Bahadır'ın siyah kemerli gelinliğinin fiyatı açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 13:29:31. #1.11#
SON DAKİKA: TKİ Tavşanlı Linyitspor'da mental çalışmalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement