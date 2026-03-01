TKİ Tavşanlı Linyitspor evinde kaybetti: 0-1

Bölgesel Amatör Lig 5. Grup'ta mücadele eden TKİ Tavşanlı Linyitspor, sahasında konuk ettiği Keçiören Belediyesi Bağlumspor'a 1-0 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.

Bölgesel Amatör Lig 5. Grup'un kritik karşılaşmalarından birinde Kütahya temsilcisi TKİ Tavşanlı Linyitspor, Ankara ekibini Ada Stadı'nda ağırladı. Güneşli havayı fırsat bilen taraftarların tribünleri doldurduğu mücadelede, ev sahibi ekip aradığı golü bulamadı.

Karşılaşmayı Muhammet Kantaroğlu yönetirken, yardımcılıklarını Abdulsamet Yeşilbaş ve Fatma Gül Güzel üstlendi.

Mücadeleye tutuk başlayan Tavşanlı temsilcisi, maçın 16. dakikasında Hakan Öztürk'ün golüne engel olamadı ve 1-0 geriye düştü. Golden sonra rakip kalede baskı kurmaya çalışan kırmızı-siyahlılar, son paslardaki etkisizlik nedeniyle skoru dengeleyemedi ve ilk yarı konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıya daha istekli başlayan TKİ Tavşanlı Linyitspor, oyunu rakip yarı sahaya yıktı. Karşılaşmanın 63. dakikasında golcü oyuncu İbrahim Zeytin'in kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruş, savunma tarafından son anda kale çizgisi üzerinden çıkarıldı. Topun çizgiyi geçtiği yönündeki yoğun itirazlar üzerine oyun yaklaşık 5 dakika dururken, hakem heyetinin devam kararı tribünlerde büyük tepkiye neden oldu.

Maçın son bölümünde Keçiören Belediyesi Bağlumspor'un oyunu yavaşlatan anlayışı ve savunma disiplini, Tavşanlı ekibinin beraberlik umutlarını boşa çıkardı. 8 dakikalık uzatma bölümünde de gol sesi çıkmayınca, konuk ekip sahadan 1-0 galip ayrılarak liderlik koltuğuna oturdu.

Eşme Belediyespor'un bay geçtiği haftada önemli bir fırsatı değerlendiremeyen TKİ Tavşanlı Linyitspor ise zirve yarışında kritik bir kayıp yaşadı. - KÜTAHYA