TMF 2024 Ödül Töreni İstanbul'da

Spor

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), 2024 yılında ulusal ve uluslararası şampiyonalarda başarılı olan sporculara İstanbul'da yapılacak ödül töreniyle kupalarını takdim edecek.

Federasyondan yapılan açıklamada, "2024 yılında sınıflarının en iyilerine kupalarının verileceği TMF Şampiyonlar Ödül Töreni, 28 Aralık Cumartesi günü İstanbul'da Bahçelievler Belediyesi Kongre Merkezi'nde düzenlenecek." ifadeleri kullanıldı.