TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Spor

TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, son yolculuğuna uğurlandı

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Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine birçok önemli isim katıldı.

26.08.2024 14:40  Güncelleme: 14:52
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- TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, son yolculuğuna uğurlandı.

Geçirdiği kalp krizi sonrası dün 51 yaşında hayatını kaybeden Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar'ın cenaze namazı Fatih Camii'nde kılındı. Cenaze törenine İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak, Spor Genel eski Müdürü Yunus Akgül, spor dünyasının tanınan simaları, yakınları ve sevenleri katılım gösterdi.

Uçar'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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