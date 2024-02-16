TMF Milli Takımı, yeni sezonda şampiyonluk hedefliyor

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Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, yeni sezonda milli motosikletçilerden şampiyonluk bekliyor.

Sezon hazırlıklarını tamamlayan Kaptan Sofuoğlu'nun öğrencileri Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü, Bahattin Sofuoğlu ve Deniz Öncü, ilk yarışlarda podyuma çıkarak şampiyonaları güçlü başlangıç yapmayı hedefliyor.

Sofuoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarışan Toprak, Dünya Supersport Şampiyonası'nda mücadele eden Bahattin ve Can ile Moto2 kategorisine yükselen Deniz'in sezon hedeflerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

"İnşallah BMW gibi büyük bir markayı dünya şampiyonu yapacağız"

Sofuoğlu, yeni sezonda Bahattin, Can ve Toprak'ın yarışlarını Red Bull TV'nin yayınlamasının önemli avantaj olduğunu vurguladı.

Yarışları herkesin telefonundan ücretsiz izleyebileceğini aktaran Sofuoğlu, "Red Bull Türkiye'nin attığı bu adım, yarışların bilinirliği ve izlenebilirliği açısından çok önemli, bu önceki yıllarda sıkıntı oluyordu." dedi.

Sofuoğlu, yeni sezonda heyecanlı olduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Toprak BMW'ye geçti. Daha önce kariyerinde hiç şampiyonluk yaşamamış, belki de dünyanın en büyük markalarından birinden bahsediyoruz. İnşallah BMW gibi büyük bir markayı dünya şampiyonu yapacağız. Onun heyecanı var. Testler çok iyi geçti, birinci olduk."

"Can da Bahattin de iddialı"

Kaptan Sofuoğlu, Supersport Şampiyonası'nda mücadele eden Can ve Bahattin'in birbirinden iddialı olduğunu söyledi.

"İkisi de 'Şampiyon olacağım.' diyor. Benim hayalim de sporcumun şampiyon olması." diyen Sofuoğlu, zaferin Bahattin'e mi yoksa Can'a mı nasip olacağını bekleyip göreceklerini ancak çok heyecanlı bir yılın kendilerini ve sporseverleri beklediğini kaydetti.

Sofuoğlu, iki sporcu arasında da rekabet yaşandığına işaret ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İkisi de iddialılar, testlerde çok çekişme içindelerdi. İnanıyorum ki, podyum bizim ama birincilik pilotlarımız arasında değişecek inşallah. Her sezona başlarken hedef dünya şampiyonluğu. Bizde 4 pilot var ancak 3 şampiyon çıkabilir. Çünkü Can ve Bahattin aynı kategoride. Hedef 3 şampiyonluğu da almak."