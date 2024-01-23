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TMOK, 2023 Türkiye Fair Play Ödülleri için aday önerme sürecini başlattı - Son Dakika
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TMOK, 2023 Türkiye Fair Play Ödülleri için aday önerme sürecini başlattı

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK), fair play bilincinin yaygınlaşması için örnek davranışlar sergileyen kişi ve kuruluşları takdir etmek amacıyla her yıl düzenlenen 'Türkiye Fair Play Ödülleri' için aday gösterme sürecinin başladığını duyurdu. Aday göstermek isteyenlerin, 2023 yılında gerçekleşmiş olan olayın veya davranışın gerekçesini açıklayıcı ve kanıtlayıcı belgelerle birlikte aday formunu doldurarak 31 Mart Pazar akşamına kadar TMOK Fair Play Komisyonu'na göndermeleri gerekmektedir.

TMOK, 2023 Türkiye Fair Play Ödülleri için aday önerme sürecini başlattı
23.01.2024 - 21:21,
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Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) 2023 Türkiye Fair Play Ödülleri için aday önerme sürecinin başladığı duyuruldu.

TMOK'tan yapılan açıklamada, fair play bilincinin ülke genelinde yaygınlaşması için örnek davranışlar sergileyen kişi ve kuruluşların takdir ve teşvik edilmeleri, genç kuşakların bu yönde özendirilmeleri için her yıl düzenlenen "Türkiye Fair Play Ödülleri"ne aday gösterim sürecinin başladığı bildirildi.

Aday göstermek istenilen kişi veya kuruluşlarla ilgili olayın, davranışın 2023 yılı içerisinde gerçekleşmiş olması, adaylık gerekçesi ile açıklayıcı ve kanıtlayıcı belgelerin aday formuna eklenmesi, "Sportif davranış", "Sportif kariyer" ve "Sportif tanıtım" dallarında verilecek ödüllere aday göstermek için ilgili formun doldurularak 31 Mart Pazar akşamına kadar TMOK Fair Play Komisyonu'na gönderilmesi gerekiyor.

Kaynak: AA
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