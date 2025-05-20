Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Anma ve Onurlandırma Kurulu, ilk toplantısını TMOK Başkanı Ahmet Gülüm'ün başkanlığında yaptı.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Anma ve Onurlandırma Kurulu, TMOK Başkanı Ahmet Gülüm'ün başkanlığında toplandı. Anma ve Onurlandırma Kurulu Başkanı Necdet Ayaz, kurul üyelerine neler yapacaklarıyla ile ilgili geniş çaplı bir sunum gerçekleştirdi. İlk toplantı olması sebebiyle genel değerlendirmelerin yapıldığı toplantı, önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelerek hedeflenen programları hayata geçirecek. Kurulda akademisyen, sporcu ve gazeteciler bulunuyor.
TMOK Anma ve Onurlandırma Kurulu şu isimlerden oluşuyor:
Necdet Ayaz
Haldun Domaç
Prof.Dr. Banu Ataman Yancı
Doç. Dr. Sevda Korkmaz
Nezir Önal
Mustafa Karagöl
Ersin Şiyhan
Uğur Demirkırdı
Ömer Gürsoy
Erol Bülbül
Musa Alioğlu
Ceyda Dönmez - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › TMOK Anma ve Onurlandırma Kurulu İlk Toplantısını Yaptı - Son Dakika
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