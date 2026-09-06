TMOK Başkanı Çakır, 2026 Avrupa-Akdeniz Mükemmeliyet Ödülü'nün sahibi oldu - Son Dakika
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TMOK Başkanı Çakır, 2026 Avrupa-Akdeniz Mükemmeliyet Ödülü'nün sahibi oldu

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Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Veli Ozan Çakır, uluslararası jüri tarafından 2026 Avrupa-Akdeniz Mükemmeliyet Ödülü'ne layık görüldü. Ödülü, 14 Ekim'de Roma'da İtalya Kültür Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenecek törenle alacak olan Çakır'ın bu başarısı, Türk sporunun uluslararası gelişimine katkılarıyla dikkat çekiyor.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı ve Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, 2026 Avrupa- Akdeniz Mükemmeliyet Ödülü'ne layık görüldü.

TMOK'tan yapılan açıklamaya göre uluslararası jüri, yaptığı değerlendirmede Çakır'ın Türk sporunun uluslararası gelişimine sunduğu katkılarını, olimpik değerlere bağlılığını ve genç nesilleri spora kazandırmaya yönelik çalışmalarını takdir etti.

Avrupa-Akdeniz bölgesinin saygın uluslararası ödülleri arasında gösterilen ödül, 14 Ekim Çarşamba günü Roma'da İtalya Kültür Bakanlığının ev sahipliği ve Akdeniz Gazeteciler Derneği, İtalya Spor Yazarları Derneği (USSI), Avrupa Spor Yazarları Birliği (AIPS Europe) işbirliğiyle gerçekleştirilecek törende takdim edilecek.

Kaynak: AA

Kültür Bakanlığı, Akdeniz, İtalya, Roma, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TMOK Başkanı Çakır, 2026 Avrupa-Akdeniz Mükemmeliyet Ödülü'nün sahibi oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: TMOK Başkanı Çakır, 2026 Avrupa-Akdeniz Mükemmeliyet Ödülü'nün sahibi oldu - Son Dakika
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