TMOK Heyeti Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Veli Ozan Çakır ve beraberindeki heyet, görev dönemlerinin başlangıcı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

TMOK'tan yapılan açıklamaya göre genel kurulda göreve getirilen Başkan Veli Ozan Çakır ile yönetim kurulu üyeleri, federasyon başkanları ve milli sporculardan oluşan heyet, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı, ardından saygı duruşunda bulundu.

Beraberindeki heyet ile Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Çakır, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları kaydetti:

"Kuruluşuna öncülük ettiğiniz ve hami başkanlığını üstlendiğiniz Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Türk sporunun uluslararası alandaki en köklü temsil kurumlarından biri olarak, gösterdiğiniz, 'zeki, çevik ve ahlaklı' sporcu ideali doğrultusunda, sarsılmaz bir kararlılıkla yürümeye devam etmektedir. Cumhuriyetimizin kuruluşunun hemen ardından tüm imkansızlıklara rağmen Türkiye'nin olimpiyat oyunlarına katılımını sağlamanız, milletimizin spora ve olimpik değerlere verdiği önemin en güçlü göstergelerinden biri olmuştur.

107 yıl önce Samsun'da yaktığınız bağımsızlık meşalesi, bugün olimpiyat kürsülerinde ay-yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandıran Türk gençliğinin elinde parıldamaktadır. Bizler, TMOK ailesi olarak, açtığınız yolda yürürken ülkemizi spor dünyasının saygın merkezlerinden biri haline getirme vizyonumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz. Türk sporunu dünyanın zirvesine taşımak ve ay-yıldızlı bayrağımızı olimpiyatlarda en güçlü şekilde temsil etmek için azimle çalışacağımıza huzurunuzda söz veriyoruz."