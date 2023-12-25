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TMOK Yönetim Kurulu Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika
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TMOK Yönetim Kurulu Anıtkabir'i ziyaret etti

TMOK Yönetim Kurulu üyeleri ve çalışanları, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti. Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıldı ve saygı duruşunda bulunuldu. TMOK Başkanı Uğur Erdener, Anıtkabir Özel Defteri'ne duygusal bir mesaj yazdı.

TMOK Yönetim Kurulu Anıtkabir\'i ziyaret etti
25.12.2023 - 18:43,
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Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin (TMOK) Yönetim Kurulu üyeleri ve çalışanları, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti.

TMOK heyetinin Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Fotoğraf çekiminin ardından kafile, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan TMOK Başkanı Uğur Erdener, şu ifadeleri yazdı:

"Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önderimiz Atatürk. En büyük eserinizin yüzüncü yıl dönümünü gururla kutlarken Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu üyeleri ve çalışma arkadaşlarımızla birlikte manevi huzurunuzda saygı ile eğiliyoruz. Kurtuluş Savaşı sonrasının zor şartlarında dahi Türkiye Cumhuriyeti'nin 1924 Paris Olimpiyat Oyunları'nda temsilini mümkün kılmış olmanız, şiarımız olmuştur. Olimpiyat oyunları vasıtasıyla güzel ülkemiz Türkiye'yi uluslararası alanda dostluk, mükemmellik ve saygı gibi değerlerle tanınan, başarılı bir spor ülkesi olarak konumlandırma emelimiz, bugün hepimizin yüreğinde ve aklında canlı biçimde yaşıyor ve daima yaşayacak. Ruhunuz şad olsun."

Kaynak: AA
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