TMPK Mobil Uygulaması Yayınlandı

08.04.2026 12:13
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi, engelli bireyler için mobil uygulamasını tanıttı.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK) mobil uygulaması, kullanıcıların erişimine açıldı.

TMPK'nin açıklamasına göre paralimpik sporların ülke genelinde yaygınlaşması ve daha erişilebilir olması hedefiyle önemli bir dijital adım hayata geçirildi.

Engelli bireylerin spora katılımını desteklemek ve paralimpik sporlarla ilgili bilgiye erişimi kolaylaştırmak amacıyla geliştirilen uygulama; sporcu adayları, aileler, antrenörler ve ilgili tüm paydaşlar için bilgi ve yönlendirme odaklı bir platform sunacak.

Mobil uygulama aracılığıyla kullanıcılar, paralimpik spor branşları hakkında bilgi edinebilecek, kendilerine uygun branşları keşfedebilecek ve sporcu olma sürecine ilişkin yol gösterici içeriklere ulaşabilecek. Uygulama aynı zamanda güncel haberlerin, organizasyonların ve paralimpik alandaki gelişmelerin takip edilmesine de imkan sağlayacak.

Kaynak: AA

