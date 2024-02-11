TOFAŞ, Aliağa Petkimspor'u 84-71 yenerek galibiyet serisini sürdürdü - Son Dakika
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TOFAŞ, Aliağa Petkimspor'u 84-71 yenerek galibiyet serisini sürdürdü

TOFAŞ, Aliağa Petkimspor\'u 84-71 yenerek galibiyet serisini sürdürdü

TOFAŞ, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20'nci haftasında Aliağa Petkimspor'u 84-71 yenerek galibiyet serisini sürdürdü.

11.02.2024 20:37
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Esra TÜRKER/ BURSA, -

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Mehmet Karacabilen, Tolga Edis, Umut Özgün Ergün

TOFAŞ: Özgür Cengiz 2, Winston 18, Tevfik Akdamar, Homesley 14, Ege Demir 2, O'Brien 13, Sakic 14, Wiley 15, Mustafa Kurtuldum 6

ALİAĞA PETKİMSPOR: Emre Tanışan, Efianayi 20, Starks 23, Zorkis 5, Yunus Emre Sonsırma 3, Mahir Ağva 5, Yavuz Gültekin, Simmons 6, Aldridge 9

1'İNCİ PERİYOT: 21-28

DEVRE: 45-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-54

TOFAŞ, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20'nci haftasında konuk ettiği Aliağa Petkimspor'u 84-71 yendi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor TOFAŞ, Aliağa Petkimspor'u 84-71 yenerek galibiyet serisini sürdürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: TOFAŞ, Aliağa Petkimspor'u 84-71 yenerek galibiyet serisini sürdürdü - Son Dakika
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