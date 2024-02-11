TOFAŞ, Aliağa Petkimspor'u 84-71 yenerek galibiyetini sürdürdü - Son Dakika
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TOFAŞ, Aliağa Petkimspor'u 84-71 yenerek galibiyetini sürdürdü

TOFAŞ, Aliağa Petkimspor\'u 84-71 yenerek galibiyetini sürdürdü

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında TOFAŞ, Aliağa Petkimspor'u 84-71 yenerek galibiyet serisini sürdürdü. Maçın başından sonuna üstün bir performans sergileyen TOFAŞ, ev sahibi avantajını kullanarak rakibini mağlup etti.

11.02.2024 20:25
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Salon: TOFAŞ

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Tolga Edis, Umut Özgün Ergün

TOFAŞ: Özgür Cengiz 2, Winston 18, Tevfik Akdamar, Homesley 14, Ege Demir 2, O'Brien 13, Sakic 14, Wiley 15, Mustafa Kurtuldum 6

Aliağa Petkimspor: Efianayi 20, Starks 23, Zorkis 5, Yunus Emre Sonsırma 3, Mahir Ağva 5, Yavuz Gültekin, Simmons 6, Aldridge 9, Emre Tanışan

1. Periyot: 21-28

Devre: 45-38

3. Periyot: 66-54

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında TOFAŞ, konuk ettiği Aliağa Petkimspor'u 84-71 yendi.

Kaynak: AA

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