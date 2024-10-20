Salon: TOFAŞ
Hakemler: Hüseyin Çelik, Tolga Edis, Çisil Güngör
TOFAŞ: Reed 24, Perez 27, Berk Demir 4, Obrien 6, Bankston 4, Özgür Cengiz, Yiğitcan Saybir 9, Trifunovic 15, Tolga Geçim 2, Thompson 2
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Franke 14, Emircan Koşut 10, Bora Satır, Love 14, Bruinsma 15, Gilmore 3, Erdi Gülaslan 8, Sajus 22, Arda Kaya
1. periyot: 24-21
Devre: 43-48
3. periyot: 61-69
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında TOFAŞ, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 93-86 yendi.
Son Dakika › Spor › TOFAŞ, Büyükçekmece'yi Geçti - Son Dakika
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