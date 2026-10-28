TOFAŞ deplasmanda Slask Wroclaw'ı 90-74 yenerek grupta 4. galibiyetini aldı

TOFAŞ deplasmanda Slask Wroclaw'ı 90-74 yenerek grupta 4. galibiyetini aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası C Grubu 5. maçında deplasmanda Polonya'nın Slask Wroclaw ekibini 90-74 yendi. Bursa ekibi bu sonuçla grupta 4. galibiyetini alırken rakibi 4. yenilgisini yaşadı ve 19 sayıyla oynayan Tre'Shawn Thurman sahanın en skoreri oldu.
TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası C Grubu 5. maçında Polonya'nın Slask Wroclaw ekibini deplasmanda 90-74 yendi.
Karşılıklı basketlerin kaydedildiği ilk çeyreği Slask Wroclaw, 24-22 önde bitirdi. İkinci periyotta toplam 33 sayı atan TOFAŞ, devreye 55-38 üstün gitti.
İkinci yarıda rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen TOFAŞ, üçüncü çeyreği 70-60, maçı 90-74 kazandı.
TOFAŞ'ta 19 sayıyla oynayan Tre'Shawn Thurman, sahanın en skoreri oldu.
Bu sonuçla Bursa ekibi, gruptaki 4. galibiyetini aldı. Slask Wroclaw ise 4. kez sahadan yenik ayrıldı.
Kaynak: AA
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