Salon: TOFAŞ
Hakemler: Wojciech Liszka (Polonya), Martins Kozlovkis (Letonya), Gatis Salins (Letonya)
TOFAŞ: Özgür Cengiz, Winston 19, Prewitt 5, Homesley 26, Tolga Geçim 6, Denmon 5, Ege Demir, O'Brien 21, Sakic 4, Wiley 4, Mustafa Kurtuldum
Lenovo Tenerife: Vicedo 3, Fitipaldo 13, Huertas 5, Guy 34, Diop, Sastre 5, Shermadini 4, Abromatis, Cook 2, Lopez, Guerra 10, Doornekamp 5
1. Periyot: 21-26
Devre: 43-38
3. Periyot: 68-63
Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında TOFAŞ, sahasında İspanya temsilcisi Lenovo Tenerife'yi 90-81 yendi.
Seride 1-1 eşitliği yakalayan Bursa temsilcisi, dörtlü finale kalabilmek için 17 Nisan'da İspanya'da oynanacak karşılaşmada mücadele edecek.
Üç karşılaşma üzerinden oynanacak eşleşmelerde iki galibiyete ulaşan taraf, adını Dörtlü Final'e yazdıracak.
Son Dakika › Spor › TOFAŞ, Lenovo Tenerife'yi mağlup etti - Son Dakika
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular dinamik ısınma, 5'e 2 ve dar alan oyun çalışması yaptı. Antrenman sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandı ve takım yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve 5'e 2 çalışmalarının ardından maçın taktik çalışmaları gerçekleştirildi. Gaziantep FK, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Markus Gisdol yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleri, koordinasyon ve çift kale oyun ile devam etti.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, yarın oynanacak olan Olympiakos maçı öncesi avantajlı bir skorla İstanbul'a dönmek istediklerini belirtti. Kartal, rakiplerini analiz ettiklerini ve kendi güçlü yönlerini rakibe hissettirerek turu geçmek istediklerini söyledi. Çağlar Söyüncü ise, zor bir maç olacağını ancak kendi planları olan iyi bir takım olduklarını ifade etti.
Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Göztepe-Erzurumspor maçını taraftarlarla birlikte izledi ve Göztepe'ye destek verdi.
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